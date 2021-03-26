趙少康仍不具黨主席參選資格 郝龍斌深表遺憾！｜2021.03.26

「台灣水荒：從臨渴掘井到未雨綢繆」論壇今(26)日在中廣大樓舉行，前台北市長郝龍斌會後接受媒體聯訪時，被問到國民黨黨主席選舉局勢不明，坦言：「誰要選都不知道」；論及黨主席江啟臣是否有改變，則回應：「他有沒有改變，大家都很清楚」，而被問及趙如今仍不具黨主席參選資格，質表遺憾。

中廣董事長趙少康重返國民黨之路不明朗，郝龍斌之前曾對外稱趙是「可以帶領黨的獅子」，但現況卻是回復黨籍過程可謂陷入泥沼。

論壇會後，現場有媒體問及趙看來沒有辦法回去，是否覺得可惜？郝龍斌回應：「我當然覺得很可惜」，並進一步說，趙對國民黨革新有著非常清楚的理念，照理應以參選黨主席的機會，來獲得黨員認同，現在卻沒有參選資格，對此感到非常遺憾。

除了趙少康，韓國瑜動向仍舊深受矚目，被問到是否曾與韓國瑜私下會面，郝龍斌則說，無法評論，但他與每位黨主席候選人都是好朋友，經常見面，也非常關心黨事務，一切都是希望國民黨越來越好，讓最適合的人出任黨主席，帶領國民黨前進，他與黨內重要人士見面都不是新聞，外界對此做過多政治解讀，並不妥當。

至於台灣遭逢大旱，蔡政府應變挨批不夠積極，郝龍斌則對民進黨政府提出兩點建議，兩者都不需要花費鉅額公帑，更不會冒著被質疑前瞻計畫在省水方面金流到底流向何處。

郝龍斌說，首先的做法是加強節水廣告，台灣民眾有著很強烈的環保意識，政府如有效宣導，國人會更有感並加強省水行動。

第二則是水費，郝龍斌提到，與其對用水大戶增加耗水費，效果並不彰，有效過法不如將水價分等級，例如使用水量高達200度以上，每度水則收費20元，以及使用海水淡化技術等用水方式的收費為多少，也可清楚明定並公告，才能讓節水變得有感、有效。

(旺報 )