全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（本報資料照片，藍孝威攝）

大陸資深涉台學者李義虎表示，展望2021年的兩岸關係和台海形勢的特點，有可能是動蕩後的盤整；「漸進式台獨」與「激進式台獨」是否會合流，值得各界重視。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，今年兩岸關係有可能是動蕩後的盤整，原因有四點。

第一，去年兩岸關係和台海形勢總的特點是「更加複雜嚴峻」、「動蕩起伏」，甚至出現多次「底線碰撞」。也就是說，兩岸三方（美中台）的某些做法都屬於危機臨界。形勢的發展演變是螺旋式的，在這之後對各方來講都會有幾個月的再觀察期、空窗期。

第二，去年的形勢表明，蔡英文當局在台海局勢上的某些判斷上是有失誤的，包括低估大陸方面的決心和懲罰性措施的效果、過度高估美國因素並過分採取「倚美抗中」政策、對美國大選押錯寶。最後一點很可能使她不受美國新政府的待見。因此，她可能還要看看拜登政府會採取什麼樣的對台政策。

第三，拜登政府剛上台，首先需要處理的「四大優先事項」（恢復經濟、疫情防控、彌合種族裂痕、應對氣候變化）多是國內問題，其對華政策尚處於評估、調整和確定中，對台政策將在對華政策確定後才明朗。

第四，大陸「十四五」開局、2035遠景目標開局，所關注的重心在開好局、起好步，但必將為最終解決台灣問題奠定下最堅實的基礎，創造最終解決的一切條件。這一點應該是今後兩岸關係發展和台海形勢演變的決定性因素，決不能低估它的意義。

李義虎表示，也就是說，兩岸三方都是「內」重於「外」，所以，今年兩岸關係和台海形勢的特點有可能是動蕩後的盤整。

李義虎提醒，對兩岸關係和台海形勢的走勢或特點做出預判，還需要高度注意台灣政治結構和政治生態如何進一步演化、蔡英文當局所要推動的「修憲工程」到底有什麼內容，「修憲」到底會有什麼樣的具體動作。再有，還有一個很值得重視的問題，就是「漸進式台獨」與「激進式台獨」是否會合流？

李義虎指出，前不久，「時代力量」要求內政部評估更改所謂「國徽」的提案，在民進黨全部民意代表附議支持下獲得通過。這是「時代力量」和台灣相關政治勢力相互勾結利用，所做出的挑釁動作，雖然它顯然是在上演一場鬧劇，主要目的是撈取政治私利，但大陸須予以警惕和關注，因為去年和今年都有台灣急獨派在搞「激進式台獨」。

李義虎認為，民進黨當局利用執政條件做推行的「漸進式台獨」與台灣社會上有人推動的「激進式台獨」，在形式、策略和手段上有所不同，但最終目標都是要實現其「台獨」目標。必須警惕、防範並加以反制的是，這兩股「台獨」逆流是不是要合流，如果一旦發生這種情況，勢必在台海地區造成極為嚴重的事態。

(中時 )