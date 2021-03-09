隨著疫情改變國人生活型態，國內旅遊日益盛行，福斯商旅為給予熱愛戶外休閒、享受自由冒險的玩家，以全方位的多元機能與收納空間，打造滿足嚮往 VanLife的移動新生活。繼去年底率先導入的T6.1 California Beach後，今日全新世代露營旗艦車款－T6.1 California Ocean在台限量上市，並特別邀請福斯商旅品牌「VanLife 冒險王」－宥勝出席盛會，完美體現 ＃VanLife生活態度。

全新世代露營旗艦車款T6.1 California Ocean，不僅是市場上唯一德國原裝進口露營車，更搭載五星級Villa的露營貼心機能設計深受國人喜愛，德製造車工藝與豐富機能特性，全方位滿足國人Vanlife樂旅生活。

福斯商旅California車系，一次擁有超完整露營設備，更以符合現代生活的進化機能持續風靡，自T3至今全球銷售累計超過19萬台，更是領先同級車款銷售之冠。此外，福斯商旅更以堅強的產品實力備受國際媒體青睞，T6.1 California由德國知名汽車雜誌(Auto Bild)讀者票選評比，獲得2020 年度露營車金獎 (2020 The Golden Award) 的殊榮與肯定。

作為戶外玩家首選的T6.1 California Ocean，承襲新世代T型車經典風格，導入最新家族的嶄新外觀設計，包含全新LED燈組，大幅提升日間和夜間的照明效果及行車安全；此外California專屬銘牌及Aracaju 17吋輪圈等，整體視覺更加豪華氣派。「外接充電接頭」可為輔助電瓶充電，提供車內的露營設備充足電力不斷電、「伸縮式車側遮陽棚」及輕巧便利不佔空間的「隱藏式摺疊桌椅」，讓戶外旅行不論晴雨都能隨心展開。T6.1 California Ocean車型提供12款繽紛耀眼車色選擇。

車室內裝則以豐富機能性為設計導向，可對應多樣化的戶外生活所需，除了California Ocean車系標配的「電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷」，在空間規劃設計上更別具巧思，別於上一代松木床架，上鋪床架也貼心再升級！其內建新增54組碟型彈簧符合人體工學的新結構，下鋪則新增加厚型舒適雙人床墊，不論上下舖，皆提供全家人一個輕鬆自在的舒眠環境，讓一家人在滿天星空和環山群繞的相伴下入眠。

其他包含「全功能流理台含42升的冰箱、不鏽鋼清洗水槽及雙爐烹飪瓦斯爐」、「4人座椅含大尺寸舒適平躺臥舖」、「三區獨立恆溫空調含駐車暖氣」，以及多功能「置衣櫃」、隱密性極高的「環艙遮光簾」等，並備有「外接式沖洗裝置」，讓戶外生活更輕鬆便利，如同家一般的舒適環境。此外，駕駛艙座椅可以180度轉向與乘客艙的二人座椅對坐，與家人一起互動、享受悠閒天倫時光。

(中時 )