德國汽車巨擘福斯公司（Volkswagen）消息人士今天說，福斯計劃在德國工廠裁減多達5000個工作機會，將透過讓資深員工提早或部分退休方式達成目標，此舉可能耗費5億歐元成本。

法新社報導，福斯聲明表示，先前已在工場會議商定一項計畫，允許1964年出生的員工階段性退休，而1956年至1960年出生的員工則可提早退休。

福斯表示，預計有多達900人將選擇提早退休，至於有多少人將選擇階段性退休，福斯未提供精確數字。

兩名消息來告訴路透社，將在福斯主要品牌VW旗下6個德國工廠執行相關計畫，裁減3000到4000個職位。VW工廠目前僱用約12萬名員工。

德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，福斯將裁減多達5000個工作。

福斯拒絕評論裁員成本，相關金額將視有多少員工接受裁員條件。一名消息來源估計，福斯裁員計畫成本接近5億歐元（約新台幣171億元）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100315

(中央社)