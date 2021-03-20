疫苗延遲交貨不僅造成國際緊張，也加劇歐盟與英國藥廠阿斯特捷利康的齟齬。歐盟執委會主席范德賴恩今天揚言，若歐盟無法優先獲得配送，將禁止AZ疫苗出口。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）接受德國馮克（Funke）媒體集團專訪表示：「我們有禁止按計畫出口的選項，這就是告訴阿斯特捷利康（AstraZeneca）：在你開始交貨給其他國家前，得優先履行與歐盟的合約。」

許多歐盟成員國再度實施防疫禁令，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延的同時，歐盟苦於施打疫苗的進度遲緩，范德賴恩藉著接受媒體專訪提醒阿斯特捷利康。

范德賴恩說，阿斯特捷利康原本承諾，今年第一季要供應歐盟9000萬劑疫苗，目前僅供應30%。

這家英國藥廠把責任歸咎於歐盟境內的工廠生產進度落後，但歐盟官員不滿阿斯特捷利康對英國可完全履約，對歐盟卻食言。

范德賴恩17日已揚言，擬動用緊急權力阻止歐盟出口疫苗，以確保與其他疫苗供應商的「互惠」。

這位德國前國防部長表示，「所有的選項都在討論中」，並說下週舉行的歐盟峰會將討論疫苗的問題。

(中央社)