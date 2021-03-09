美股昨夜跌多漲少，科技股再遭空襲，拖累今早台股開低百餘點，電子族群又淪為空頭箭靶，盤面倚靠股王大立光(3008)及金融、鋼鐵等傳產類股撐盤，然葉倫喊話不擔心通膨問題，激勵美國科技期指反轉走高，加上亞股也開低走高，提振台股多頭士氣，尾盤買單進場拉抬台積電(2330)、鴻海(2317)、華航(2610)、長榮(2603)、陽明(2609)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、華夏(1305)、群創(3481)等權值要角，一舉將指數甩上高檔，終場大盤收15853.09點，漲32.98點，總成交值增至3221.97億元；櫃買市場收190.20點，跌1.27點，總成交值548.42億元。

分析師表示，台股今日在金融及鋼鐵股領軍下勉強收紅，短線難脫震盪整理格局，想要反轉向上，需要量能放大的配合才會有機會。觀察外資動向，外資在現貨市場方面，昨日連續賣超166億元，期貨市場整體淨空單口收回到2萬口。

盤面上，股王大立光今日收在3525元，上漲2.92%；台積電今日震盪走跌，最低曾探至585元，終場收在595元，觀光股上演慶祝行情，包括燦星旅(2719)、山富(2743)、鳳凰(5706)、五福(2745)、易飛網(2734)、雄獅(2731)全數收在漲停板；航空雙雄的華航(2610)收在14.25元，上漲5.56%、長榮航收在15.35元，上漲4.78%；申豐(6582)2月營收年增102.75%，今日收在漲停價位166元；勤凱(4760)2月營收續創歷史新高，收在漲停板132元。

匯率方面，新台幣兌美元匯率今日一反常態，以28.31開出後，盤中最高升抵28.225元，隨後反轉走弱，最低為28.372元、貶值6.9分，截至上午12:00收盤，新台幣兌美元為28.354元，貶值5.1分，午後匯市續貶，至14:15約貶值6.1分。

分析師指出，電子族群漲多回檔整理，不宜隨意猜測底部，正式下跌後才考慮進場佈局，今日新台幣走勢反轉走貶，留意資金是否有退潮的跡象。操作上留意具高殖利率、金融、鋼鐵等族群。

(時報資訊)