日本一名網友家裡開有一間小酒鋪，某天營業期間突然看見櫃台處站著擁有「白皙長腿」的超萌店員，只不過牠似乎搞不定收銀機，在前面按了半天都找不了錢，最後叼著一張廢紙就往飼主的方向跑，可愛又逗趣的影片讓網友們全都笑翻了。

這名網友「@Rika__takahashi」飼養了一隻白色秋田犬「梅子」，每天都會帶著牠到家裡開的小酒鋪上班，可能是經常看飼主在收銀機前忙碌的模樣，梅子對收銀機也很感興趣，某天趁著飼主不在櫃檯的空檔，牠竟然用後腿站立起來，並用前腳不斷在機器上面按來按去，只不過技巧還太過生疏，按了半天也搞不定收銀機，最後只好叼著旁邊一張便條紙，就往飼主的方向跑來。

飼主在接受採訪時透露，梅子目前已經7個月大，每天他都會帶著梅子到商店裡上班，他也解釋因為平時只要梅子幫忙拿了要用的物品，他都會稱讚梅子，所以在影片中梅子不斷用前腳和鼻子去撞擊收銀機，其實是想要拿左上方的計算機給自己，只為了聽到主人的讚美，不過最後卻以失敗收場，只好隨意拿了一張便條紙。

這段「實習店員」的影片被飼主分享到推特上，很快就吸引大批網友的關注，影片發布至今，觀看次數已經突破126萬，大家都被梅子可愛的模樣給逗笑了，紛紛留言：「店在哪裡？我想去買東西！」、「工讀生快給我出來喔！」、「狗都找到工作了，我還沒找到」、「我一開始還以為是真的人哈哈哈」。