基隆「愛尚楓樂園」特色遊戲場啟用 林右昌：年底前7區完成。（吳康瑋攝）

基隆「愛尚楓樂園」特色遊戲場啟用 林右昌：年底前7區完成。（吳康瑋攝）

基隆「愛尚楓樂園」特色遊戲場啟用 林右昌：年底前7區完成。（吳康瑋攝）

基隆「愛尚楓樂園」特色遊戲場啟用 林右昌：年底前7區完成。（吳康瑋攝）

基隆市尚仁國小「愛尚楓樂園」5日落成啟用，園內遊具外觀像建在森林中的三層木屋，且整體設計橫跨各年齡層，連特教生都能使用，強調共融式遊具環境，對此，市長林右昌指出，全市7區在年底前，將各自設置完成一座特色遊戲場，尚仁國小兒童遊戲場是第8個，此外還有4間非營利幼兒園、8個風雨籃球場正在興建中，全新的校園空間，再過不久就將揭曉。

林右昌表示，校園遊戲場經費由老師帶領學生積極向教育部國教署「建制校園特色遊戲場」計畫爭取而來，爭取到中央補助經費165萬元及市府自籌55萬元，完成校園遊戲場建置，預計未來將成為學生課後遊戲天堂，也是民眾可讓身心靈放鬆的好所在。

林右昌表示，尚仁國小最特別的是由學校老師跟家長、學童共同討論、設計後的成果，也是最符合校園規畫設計理念跟原則，連愛尚楓樂園的名字，也都是學生自己票選出來的，不僅符合學童需求，遊戲場內的空間具有豐富高度和變化性的攀爬系統，能促進學童心肺耐力、手掌抓握及動態平衡等技巧，能大家上下盡情跑跳、促進共融。

教育處長林祝里指出，7區兒童遊戲場主題特色，暖西國小為海洋生物軟絲、堵南國小為大船入港、仙洞國小為貨櫃屋及城堡、深美國小為樹屋森林、八斗國小為海洋生物章魚、長樂國小為蜻蜓、成功國小為音樂樂器，各具特色，都融入基隆和學校的特色規畫。

(中時 )