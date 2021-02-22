中鋼(2002)第二季內銷盤價可望持續開高盤，帶動第二季鋼廠的營收及獲利續旺。今日鋼鐵股股價漲多跌少，中鴻(2014)以及燁輝(2023)等全數上漲，不鏽鋼價亦看漲，帶動新光鋼(2031)勁揚。

中鋼受惠1月盤價續漲，1月自結合併稅前淨利36.1億元，創8年來單月新高，比去年12月再增長42%，比去年同期虧損12.82億元則是呈現轉盈。

展望今年首季，中鋼看今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的2、3月內銷盤價續開高，有利第一季獲利持續成長。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，加上國際行情維持向上格局，市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

另外，LME期銅觸及9年高點，第一銅(2009)股價續大漲。上周五(19日)報價，期銅上漲356.5美元，達每公噸8909.5美元，續創逾9年來新高。

春節假期期間，基本金屬期貨走升，LME鎳價近期亦創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，預計將推升不鏽鋼價續揚；市場預期，上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)本周將開出的3月盤價續漲，為連續第三個月漲價。

今年鎳價續揚，燁聯2月內外銷盤價同步大漲，內銷304系每噸大漲6500元；外銷每噸大漲200美元。燁聯1月內外銷盤價已大漲，304系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元；304系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元。

今年1月及2月內銷盤價進一步大漲，3月續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

此外，國際廢鋼原料報價在農曆春節期間反彈上攻，豐興(2015)預計明天開出本周盤價，市場預期，廢鋼及鋼筋同步看漲，為連續第二個月上漲。

豐興17日為牛年開紅盤開漲，因原料價格漲勢仍高，市場預期本周豐興鋼筋續漲，相關條鋼廠東和鋼鐵(2006)、海光(2038)和威致(2028)等產品價格同步看漲。

豐興上周廢鋼收購價每公噸調高500元、新價為每公噸9800元，鋼筋漲每公噸300元、新牌價為每公噸1.86萬元。型鋼產品則持平為每公噸2萬3800元。

(時報資訊)