台中市警察局去年4月搬遷潭子區豐興路1段，緊鄰潭子區公所，2單位洽公車輛多，因街道狹窄，不宜廣設左轉專用道，運用特殊時相的「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的號誌管控措施，盼能讓左轉車流順利通行，降低肇事率。

警方指出，因不宜廣設左轉專用道，導致洽公民眾常因左轉車待轉造成事故，警察局針對左轉車流量大的路口，研議運用燈號管制改善左轉車行問題，「綠燈早開」、「綠燈遲閉」都是增加綠燈時間的號誌管制措施，讓左轉車順利通過暢行。

警方表示，特殊時相「綠燈遲閉」的號誌管控設定，意指南北向即將轉為紅燈時，由其中一向先變燈，另一向仍是綠燈，管控時間約8秒鐘，然後再變紅燈之方式；也就是利用對向車道變紅燈時，讓早開或遲閉方向的左、直、右轉車輛在綠燈時均能安全迅速穿越路口。

警方說，「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的號誌管控措施，實施初期可能造成民眾不適應，但都會標示「特殊時相號誌，請依燈號行駛」提醒，提醒大家依照燈號、標誌標示行駛，尤其行經路口時，確實遵照交通燈號指示行駛，確保行車安全。

春節假期將至，另台中市警察局保安大隊執行「110年加強重要節日安全維護工作」，自2月3日22時起至2月17日24時止，為期15日。加強重要節日安全維護工作3大主軸，包括「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，於警察局周邊維持「交通順暢」防制交通事故，為春節期間執法重點項目。

(中時 )