台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動4日6時52分正式起駕出發前往火山碧雲寺。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動4日6時52分正式起駕出發前往火山碧雲寺。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動4日6時52分正式起駕出發前往火山碧雲寺。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動，4日6時40分進行登轎安座儀式，並於6時52分正式起駕出發前往火山碧雲寺，為了防疫，活動由兩廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟共同維持民俗核心儀程，同時取消稜轎腳、信眾入廟觀禮、參香與廟外隨香，台南市白河警分局協助廟方勸離隨香民眾。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年經文化部認定為國家重要民俗，是東山區和白河區一年一度重要民俗活動，保留傳統古風意義重大。因往年參與的信眾甚多，廟方為預防新冠肺炎疫情擴散，決議調整今年謝絕一切交陪宮廟及陣頭、信眾參與，同時取消稜轎腳、信眾入廟觀禮、參香與廟外隨香。

活動期間廟方工作人員穿著統一服裝、配戴工作證，所有人員採實聯制列冊，白河警也配合廟方，於活動過程中協助廟方勸離民眾隨香、稜轎腳等，並有民力協勤，於活動過程中提醒及宣導大家作好各項防疫措施。

白河警分局分局長陳明宏表示，勤務期間除要求員警同仁注意自身安全防護外，同時也結合廟方人員一同進行防疫宣導，提醒民眾保持適當防疫社交距離，以降低及避免群聚造成染疫之風險。

(中時 )