「高資產新財管方案」業務2021年終於鳴槍起跑！中信銀5日宣布，啟動「高資產客戶適用之金融商品及服務」，即日起將於全台152家分行，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶申請成為高資產客戶。中信銀指出，首波將推出可投資的「外國債券不受信評限制」服務。

金管會在2020年12月31日公布「高資產新財管方案」核准名單，原本有九家銀行遞件申請，但最後僅中信銀、兆豐銀及上海商銀三家獲得金管會核准。獲核准的銀行，可以對高資產客戶提供八大項金融商品及服務，包括：銀行發行的外幣金融債券可連結衍生性金融商品或結構型債券、OBU可對高資產客戶提供台股衍生性金融商品、高資產客戶投資外國債券可不受信評限制等。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行自2005年取得金管會核准第一張財富管理業務執照，16年來持續關注市場客戶需求，包含設置投研智庫、理財智庫、專家團隊、個人金融財富管理產品審議會、商品適合度機制等服務。2018年更推出「臻富家」私人理財服務，提供客戶一條龍式的投資諮詢服務。

楊淑惠指出，2020年底中信銀行成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，立刻成立跨單位專案小組，以敏捷管理方式，建構相關制度，於獲准一個月內正式開放客戶申請。

楊淑惠表示，高資產客戶的理財規劃常涉及家族組成、資產配置、企業經營、家族及企業傳承等多面向需求，中信銀行理財服務團隊可自前期提供投資市場、理財議題與產品資訊研究報告，量身打造專屬的理財趨勢報告；中期可依客戶之風險承受度，進一步提供戰略性資產配置（SAA）與戰術性資產配置（TAA）的整體投資組合建議；後期更定期檢視客戶投資目的與風險承受能力，確保投資組合建議方向與客戶目的一致。

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