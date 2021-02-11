台股鼠年首日開盤受到疫情衝擊，重挫近700點，創下當時史上最大跌點，隨著疫情持續重創全球經濟前景，台股跌到2020年3月19日國安基金進場前8,681.34點，隨後在台積電等權值股帶領下強彈，鼠年封關收在15,802點，回顧鼠年首日2020年1月30日11,933點，近一年大漲3,869點。台股飆漲，不僅受到美國救市大釋資金活水，遠端需求、5G商機帶動，護國神山已經從台積電擴大至不只一家。

全球晶圓代工龍頭台積電在先進製程領導廠商，先是在7奈米製程獲得重大進展，將競爭對手三星電子遠拋腦後，5奈米製程也受到大客戶青睞，預料3奈米製程也有客戶先行搶下產能，甚至連美國半導體巨頭英特爾，都考慮是否將產能外包，讓台積電穩坐全球晶圓代工領域龍頭寶座。

台積電2020年總營收1.339兆元，稅後淨利5178.85億元，均寫下歷史新高紀錄，更創下每股純益19.97元好成績。台積電預期今年美元營收將再成長15%，資本支出上調到250億美元至280億美元，增幅45~62%，預料從2020年至2025年的年複合成長率達10~15%。台積電預料在今年遠端需求未減，高效能運算(HPC)、5G、AI以及車用晶片等業務繼續帶動台積電營運成長。

從台積電股價來看，鼠年股價漲299元，封關日收在632元，漲幅近90%，市值達16.38兆元，超越美國股神巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），成為全球第十大企業。

鼠年不僅台積電獨撐大局，包括台灣晶圓二哥聯電，近來全球汽車大廠對半導體史無前例的龐大需求，主要來自對經濟復甦進程的誤判，加上電動車熱潮來襲，美日歐各國關切台灣政府，希望台灣晶圓代工廠能加緊出貨車用晶片，顯示台灣半導體產業對全球供應鏈的重要性。

在川普政府時期對中芯國際制裁，導致美企轉單至世界先進、聯電等利多題材推升，以及大陸經濟復甦強勁，5G 手機對電源管理 IC需求較4G大翻倍，8吋晶圓產能供不應求，甚至漲價也抵擋不了之下，聯電股價自去年初消息曝光後持續大漲，不僅改寫18年以來新高，更突破50元關卡，這段期間股價大漲超過140%，鼠年封關收在52.9元，躍升至台股第7大權值股，今年資本支出也較前一年上調50%。

2020年底市調機構發布研究報告，雖然受到新冠疫情衝擊，但在全球邁入數位轉型下，全球前15大半導體廠營收年平均年增達13%，前三名依舊是英特爾、三星及台積電，另外一家首度上榜的則是台灣的IC設計大廠聯發科。

聯發科2020 年營收達 3221.46 億元，較前一年增加 30.84%，寫下歷史新高紀錄。2020 年第 3 季，聯發科以市占率 31%的水準，超越競爭對手高通，成為全球最大的智慧型手機晶片供應商，主要是受惠於在大陸市場成功擴張，並以價格優勢取得小米、OPPO以及vivo等長期合作夥伴青睞，股價也從2020年3月股災之際跌到不到300元，封關日收在950元，離千金俱樂部僅剩50元差距。

不僅是半導體，包括全球最大蘋果代工廠鴻海，在董事長劉揚偉帶領該公司朝著半導體與進攻電動車市場，人才招募也以 3+3 方向推動，與國內大廠裕隆合資創辦鴻華先進，一再展現全球代工大廠轉型決心，股價也終於在2021年初回到100元以上，收盤價最高一度來到123元，封關日收在113.5元。

此外，財信傳媒董事長謝金河去年表示，2020年最大亮點，一個是台達電，一個是聯電。謝金河表示，市值排在聯電前面的台達電透過轉型與整合，也許有一天市值會超越鴻海，台達電默默躍升，成為台股第6大權值股，算是台股低調的王牌。台達電2020年漲幅超過77%，據Aletheia研究報告，台達電憑藉電源電子領域有40年經驗、與一線汽車OEM大廠多有合作這2大優勢，攻入電動車市場，預料電動車業務將成台達電未來營運主力。

指出，台達電憑藉2大優勢，切入電動車市場。第一，台達電於電源電子領域有40年經驗，從電信、網路、資料中心、電動車，到主流電子消費性產品，一應俱全；第二，台達電很早在2009年首款油電混合車問世時，就切入電動車相關領域，長期以來，與一線汽車OEM大廠多有合作。如今電動車產業如火如荼發展，台達電利用與歐美OEM大廠關係密切，是該公司在電動車領域發展的絕佳優勢，其電動車事業2023年營收將是2020年4倍，未來電動車部門有機會成為該公司最大的業務。

除了這些公司，台股還有許多默默搭上全球科技產業需求的好公司，謝金河也在上月提到，台股已經不再是一個人的武林，進入2021年，這個局面出現很大變化，除了外資看好台股而大買，經營者的覺醒也帶動公司營運，再加上台塑四寶、國泰金及富邦金力爭上游，台灣企業群山效應逐漸彰顯。

(中時新聞網)