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牛年牛市！今(17)日是牛年開盤日，由於封關期間美日股市持續走揚，台股也出現報復性補漲，狂漲3.54%或559.89點，成交量4131.77億台幣，收16362.29點是歷史紀錄，還寫下盤中16404.92點史上新高。權值股龍頭台積電也從鼠年收關價632元直衝663元，漲幅4.91%。

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台股封關期間，美股走勢強勁，其中以費半走勢最強，上漲7.8％，持續創高；亞股部份則以日本股市及上綜最強，分別均上漲4.5％，且日本站上三萬點創30年新高，美國費城半導體強勁走勢，持續創高，中多格局未變。台股17日開紅盤，受惠休市期間，國際股市大漲帶動，台股17日跳空大漲500餘點，報復性大漲，盤中最高16392.95點。

統一投顧董事長黎方國表示，台灣1月出口值342.7億美元，出口連七紅，創新高，台股後市可期。

財政部2月8日公布2021年1月進出口統計，出口連七紅，1月出口值為342.7億美元，創下史上單月新高，年增率為36.8％、為2010年8月以來最大增幅。主要在六大關鍵，包括5G應用升溫、遠距商機不減、各國對台積電晶片需求旺盛、年節拉貨效應、國際原物料行情回溫，加上2021年1月工作天數增3天等因素。

台股17日多檔個股漲停，如環球晶、日月光投控、超豐、世芯-KY、時碩工業、凱美、力旺、亞信、佳邦、聯詠、王品等。

(工商 )