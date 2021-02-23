昨夜美國科技股慘遭空襲，拖累今日台股半導體族群成也成空頭箭靶，盤初大盤指數開低在16320點，一開盤即交出5日線，台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)等紛紛開低走弱，指數最低下探至16211.75點，所幸股王大立光(3008)挾配息創高利多力守高檔穩盤，欣興(3037)、國巨(2327)等各擁題材上攻，加上鋼鐵、航運領導多數傳產類股齊心抗空，大盤跌點遂逐步縮減，午盤過後鴻海(2317)積極向上翻紅，大盤同步拉高，可惜台積電(2330)再上演壓尾盤戲碼，終場集中市場收16443.40點，上漲33.24點，總成交值3670.30億元。櫃買市場收197.89點，跌1.13點，總成交值900.83億元。

分析師表示，台股盤中跌破5日線後，多頭買方開始進場，終場收漲33點，目前台股下檔支撐強勁，壓力暫看昨日的高點。若以外資動向來看，現在連3日調節，在期貨方面加碼空單4000多口，整體淨空單口數約2.6萬口。

盤面上，台積電盤中一度重挫逾2%，今日收在641元，下跌1.38%；聯電盤中曾探至57.7元，今日收在55.8元，下跌1.76%；國際油價走高，塑化族群表現強勢，華夏(1305)收在漲停板29.85元、聯成(1313)收在18.55元，上漲5.1%、台塑四寶收漲2~4%左右；鋼鐵股挾著大陸官方出手調控產能，高興昌(2008)、海光(2038)、中鴻(2014)、新鋼(2032)、威致(2028)及佳大(2033)等6檔個股全數收在漲停板；新冠疫苗問世後，全球解封在即，觀光股樂不可支，個股紛紛揚升，山富(2743)、五福(2745)及易飛網(2734)都收在漲停板；航運股人氣不弱，華航(2610)及長榮航(2618)收在12.3元、14.8元，分別上漲3.8%及3.14%。

在匯市方面，由於外資仍偏匯入，台灣出口暢旺，新台幣今日盤中續創23半年來新高，14:15，新台幣兌美元為27.898元，升值4.38角。

分析師表示，台股目前高檔震盪整理，多頭追價謹慎，權值股近期表現空間受限，不過，有題材的中小型股預估表現仍活潑，整體來看，大盤難脫高檔盤堅格局，近期不妨留意記憶體、IC設計、ABF載板、原物料族群。

(時報資訊)