【愛傳媒獠次郎專欄】一般講到蚵仔麵線，大多的印像都會是「麵線糊」那種的蚵仔麵線，但其實古早味的蚵仔麵線，是簡單以清湯加些許蔥段及油蔥酥，再放入白麵線和鮮蚵現煮而成的，所以沒有過多的調味，湯頭喝得出來海的鮮味，清爽不黏稠，鮮美而無負擔，而在此之前，我只有在金門吃過，沒想到來到七股也能吃到這樣的美味。

除了蚵仔麵線外，蚵嗲更是店家的招牌，外頭包裹著油炸成金黃色的麵衣，吃起來酥酥脆脆的，裡面是清甜的蔬菜、還有飽滿的鮮嫩蚵仔，沒有沾醬直接一口咬下，可以嚐到濃濃海味，若在沾點甜醬油膏或辣醬，鹹甜微辣，滋味更讚！

另一道虱目魚柳，其實應該是「虱目魚嶺」，就是將虱目魚背鰭放入鍋中煎至酥脆即可，吃的時後再沾些胡椒鹽，由於虱目魚的背鰭肉質Q彈油嫩，雖有帶刺，但也是在脊上整排，所以吃起來並不會很麻煩，而且外面酥酥脆脆香香的，裡面魚肉也不會柴，非常適合當下酒菜或零嘴來吃。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

照片來源：作者提供。

●更多文章見臉書「食為天—萬惡美食團」粉絲頁，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)