生煎包濃濃眷村味 43年傳承市場飄香

生煎包是來自上海的傳統美食，也是眷村老兵們懷念的家鄉味。在臨江夜市有攤開了43年的生煎包，賣的是正宗的上海口味，也成為在地鄉親從小吃到大的好味道，現在攤販已傳承到第二代，老闆接受《中時新聞網》專訪回憶，兒時生活艱難，跟著爸爸四處擺攤流浪，直到來到臨江街賣生煎包，才漸漸有了穩定的生活。

每到用餐時間，總會出現大排長龍的隊伍，還有許多在地人從小吃到大，每三天就會來攤上報到。(攝影/陳宏睿)

林老闆的爸爸帶著他從馬祖到台灣打拚賣生煎包，生煎包的味道是向老兵學習的正宗口味。原本以為到了本島就能改善困苦的生活，沒想到初到台灣人生地不熟，只好推著餐車到處叫賣，老闆林伯儒說到：「那時候日子真的很辛苦，累了只能睡在推車底下，有時候還得跑給警察追」，雖然生活困難，但他樂觀表示每天能見到很多不同的人，也是有趣的經歷。

皇天不負苦心人，經過一番波折，他們終於在臨江夜市找到了固定的落腳處，這一賣就是43年。每到用餐時間，總會出現大排長龍的隊伍，還有許多在地人從小吃到大，每三天就會來攤上報到。水煎包的底部煎的金黃酥脆，麵皮充滿麥香，一口咬下馬上爆出鮮美湯汁，提及水煎包好吃的秘訣，老闆則說就是得靠經驗，因為水煎包的外皮是老麵，會受到溫度和濕度的影響，必須隨時觀察麵皮的情況調整火侯。

老闆表示很享受全家一起打拚的感覺，不管多累，家人的扶持是永遠的避風港。(攝影/陳盈臻)

林伯儒表示，自己從6歲開就是會幫忙做水煎包，所有技巧早已變成生活的一部份。現在他還在就學的兒子女兒也會放棄玩樂時間，到攤上學習傳承爺爺的手藝，老闆欣慰的說，生煎包的工作非常耗費體力，但小孩願意回家幫忙讓他非常感動，也很享受全家一起打拚的感覺，不管多累，家人的扶持是永遠的避風港。

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)