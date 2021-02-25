【旅遊經 洪書瑱報導】

深受股神巴菲特喜愛且來台二年的「Smith ＆ Wollensky」，來台後以乾式熟成牛排、高空景觀受到饕客喜歡，看準台灣「高」端餐飲的市場潛力，S＆W TW將推出全新姐妹品牌SEA TO SKY，以海鮮為主軸，於3/1提供限量預約席次、3/10正式盛大開幕！而餐廳最大的特色，以無國界海鮮料理來呈現，除了制式菜單外，還有Raw bar海鮮吧，讓饕客能自行選擇所愛，在建議的烹調手法中，自由讓消費者選擇最愛的烹調方式，達到最大的邊際效果與滿足！

SEA TO SKY 夜景氛圍(圖：業者提供)

餐廳重要的特色之一_Raw bar海鮮吧(攝影：洪書瑱)

新品牌SEA TO SKY位於微風信義47樓，以無邊際的景觀視野來服務「高」端消費體驗，而相關菜色以與藍色裝潢呼應，主廚的海鮮選擇，除了一周二次至基隆的崁仔頂漁市挑選現流海鮮外，還有固定配合海鮮來供應餐廳漁獲，再依照海鮮食材特性，主廚選擇利用蒸、煮、炒、烤等手法，再配合不同的醬汁，端上各國菜色經典，以無國界料理方式來供饕客享食！

彩虹捲(攝影：洪書瑱)

搖滾捲(攝影：洪書瑱)

SEA TO SKY 西班牙海鮮飯(攝影：洪書瑱)

SEA TO SKY 豪華海鮮盤4人份(圖：業者提供)

香蒜蝦(攝影：洪書瑱)

碳烤章魚 迷你洋芋(攝影：洪書瑱)

鹽焗魚(攝影：洪書瑱)

而餐廳為了讓料理無框架，呈現跨國界料理，為了方便消費者選擇，消費者可依固定菜單來點選，如碳烤章魚 迷你洋芋、香蒜蝦、西班牙海鮮飯Paella、鹽焗魚、海膽義大利細扁麵，當然還有國人喜愛的日料，如日式壽司展現創意壽司捲，彩虹捲由鮪魚、鮭魚、青魽、酪梨搭配而成，包覆於壽司之外，壽司內選用新鮮清爽的松葉蟹肉及當日手作玉子燒，彩虹捲以美式風格呈盤，搭配日式食材，食材色澤呈現繽紛漸層感，故名「彩虹捲」；「搖滾捲」，內餡選用鮮美軟嫩、油脂豐富的挪威鮭魚，炙燒過後帶有迷人香氣，外表佐以紫蘇絲、芝麻、紅花苗，呈現活力搖滾新風貌。綜觀菜單，又以「豪華海鮮塔」與「巨大藍絲絨蛋糕」等，真的令人「大」「大」吃驚！

豪華海鮮塔(攝影：洪書瑱)

豪華海鮮塔豪華海鮮塔上層(攝影：洪書瑱)

豪華海鮮塔下層(攝影：洪書瑱)

其中「豪華海鮮塔」是海鮮控不能錯過「大」冷盤，巨大尺寸海鮮塔，選用食材如：新鮮生蠔、整隻波士頓龍蝦、北海道海膽、澳洲藍鑽蟹腿肉、北海道生食干貝、牛奶貝及生魚片等海鮮分為上下二層華麗呈盤，被「視」為必吃震撼吸睛的痛風餐！

巨大藍絲絨蛋糕(攝影：洪書瑱)

SEA TO SKY推出巨大藍絲絨蛋糕就是向S＆W人氣甜點巨大巧克力蛋糕致敬，不僅顏色美的浪漫，也因為size的巨大，估計正式開幕後，將引起打卡熱潮！而這美麗藍絲絨的藍，以天然梔子花提煉，為藍莓口味的蛋糕，色彩飽和且浪漫，蛋糕夾層為濃郁的奶油乳酪醬，巨大的蛋糕造型與藍白相間色彩，來呈現海洋與天空的美色，就成了SEA TO SKY的招牌甜點。

除了菜單選擇，消費者也可於Raw bar海鮮吧挑選各式新鮮海鮮，龍蝦、生蠔、螃蟹、虎斑蝦、牛奶貝等，經主廚建議的不同料理手法中，選擇自己喜歡的烹煮方式與醬料。餐廳還特別規劃了一區卡布里台板前席，提供壽司卷、生魚片等餐點，提供不同的用餐體驗。

SEA TO SKY

餐廳資訊（3/1僅提供限量預約席次；3/10正式盛大開幕）

營業時間：

週日-週四 餐廳11：30 - 22：00；天際酒吧18：00 – 01 : 00 週五-週六 餐廳11：30 - 23：00；天際酒吧18：00 – 02 : 00

電 話：

02-2758-1116 (2/26開放電話預約)

地 址：

微風信義47樓

(中時新聞網)