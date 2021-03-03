春分前後鳳梨進入產季，為延續新春福氣並力挺台農，礁溪寒沐酒店於3月4日至4月30日特以金鑽鳳梨入菜，取閩南語「旺來」的吉祥寓意，館內MU TABLE、MU BAR、川薈3間餐廳共同推出「沐運好旺來」季節限定鳳梨風味料理。MU TABLE鳳梨美饌有「炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸」、「夏威夷鳳梨焗飯」。MU BAR下午茶BUFFET每位399元，鳳梨口味輕食有「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」、「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，並有「奶蓋鳳梨冰茶」每杯220元。「金棗鳳梨酥」每盒360元，限時優惠第二盒5折。

川菜餐廳「川薈」，推出「蜜香鳳梨酸辣蝦」」420元、「金鑽鳳梨嫩菲力」780元等融合異國元素的新潮菜式。

礁溪寒沐酒店內全天候自助餐廳MU TABLE，平日午餐920元、平日晚餐1,180元、假日午晚餐1,180元，皆需加收一成服務費。即日起結合酸甜百搭的台灣鳳梨推出季節限定佳餚，用餐也能好運旺旺來，凡當月壽星至MU TABLE享用午晚餐，即可享四人同行壽星免費的獨家優惠。此外，加碼回饋宜蘭居民， 5月31日前，持宜蘭人身分證件平日午餐享第三位免費。

MU BAR下午茶BUFFET每位399元，每日下午2點半至5點推出系列鳳梨料理，需加收一成服務費。首推清爽開胃的「淡菜番茄鳳梨莎莎杯」，以酸甜鳳梨與番茄拌製的莎莎醬，襯托出淡菜的大海鮮味。猶如花園般美麗的「野莓花園鳳梨沙拉盆」，集結清脆生菜、酸香野莓、鳳梨等，爽口滋味勾起動人食慾！香氣撲鼻的「現烤鳳梨季節水果鬆餅」，現做熱騰騰的鬆餅點綴上鳳梨丁與各式季節鮮果，迎接美好春日的到來。鬆柔綿密的「焦糖鳳梨磅蛋糕」淡雅焦糖香氣中感受鳳梨香酸滋味。甜柔入口的「白巧克力椰子慕斯配百香鳳梨莎莎」。

MU BAR的「奶蓋鳳梨冰茶」，每杯220元加一成服務費，點選第二杯特享半價優惠。以紅茶為基底添入新鮮鳳梨汁與鳳梨果粒，沁涼香甜滋味中感受水果鮮甜。位於1樓大廳的MU BAR伴手禮花車，集結各式礁溪寒沐酒店的手工糕點與伴手好禮，特別推薦融合宜蘭金棗與台灣鳳梨的在地特產伴手禮盒「金棗鳳梨酥」，每盒9入360元，推出限時優惠第二盒５折，只要180元。

川菜餐廳「川薈」的「蜜香鳳梨酸辣蝦」420元，為清爽開胃的涼拌菜。嚴選新鮮宜蘭白蝦汆燙後迅速冰鎮鎖住鮮甜彈牙肉質，搭配鳳梨、蘋果、洋蔥等台灣蔬果，再以主廚特製泰式醬汁均勻拌入，新鮮蝦肉拌著水果酸甜滋味，略帶香辣。「金鑽鳳梨嫩菲力」780元，使用美國Prime等級菲力牛肉，配上特製乾煎鳳梨片，以巴薩米克醋一同下鍋拌炒帶出淡淡焦糖香氣，獨特川義融合的酸甜風味讓人吮指回味。

「川薈」亦特製新鮮「鳳梨芭樂汁」融合鳳梨馥郁酸甜的滋味和芭樂的清甜香氣，在口中交融出滑順清爽的滋味，冰鎮後飲用沁入心脾！凡點用鳳梨芭樂汁220元乙杯或680元乙壺，皆享第二份半價。

(工商 )