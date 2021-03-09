自民黨木原稔眾議員也到場參觀，我國代表致贈臺灣屏東鳳梨，台北駐日經濟文化代表處副代表蔡明耀(左起)、日本眾議員木原稔、東京台貿中心主任陳英顯合影。(貿協提供)

雖然全球疫情尚未停歇，經濟部國際貿易局及外貿協會主辦之東京食品展臺灣館今(9)日開幕，現場以實體展示結合線上洽談OMO(Online Merge Offline)方式開展，共計有22家各式優質台灣農產食品廠商參展，產品從初級農水產品到加工調理食品相當多元。

台灣館網羅全台各式精緻農產加工食品，不管是首次進軍或是長年熱銷日本的台灣食品都在展中大放異彩，一早即有買主對台灣食品有興趣並現場與台灣廠商連線視訊洽談，包括日本最大零售集團Aeon、關東地區高級連鎖超市成城石井等等，皆對現場台灣農食品表示高度興趣。

在大陸暫緩進口台灣鳳梨下，引爆日本各界對台灣鳳梨的熱情支持，即使台灣鳳梨較菲律賓鳳梨零售價高出1倍，仍被日本消費者搶購一空。貿協東京、大阪、福岡外館連日來接到當地民眾、日本進口商、超市通路及媒體的電話，紛紛詢問哪裡可以買到台灣鳳梨。

台灣館今天最受矚目產品為台灣新鮮鳳梨及鳳梨加工品，吸引多家日本媒體如NHK、東京電視台、朝日電視台等前來採訪。除了駐日代表謝長廷親臨外，日本眾議院議員木原稔也前來參觀，並在副代表蔡明耀陪同之下為台灣農民打氣。

東京食品展是日本食品界盛事，也是日本買主採購台灣食品的首選平台，雖然台灣業者無法親自參展，貿協安排專人展覽現場解說。

貿協積極布建台灣鳳梨海外通路，及提升台灣鳳梨的海外知名度，除3月5日辦理7國30位的鳳梨及加工品採洽會，也將於4月27日與農委會、貿易局及台南市府共同舉辦熱帶水果及加工品採購洽談會。貿協也將持續推動與海外進口商與超市通路合作行銷台灣優質農食品，並於目標市場如日本、新加坡、加拿大等舉辦海外記者會及鳳梨行銷活動。

(旺報 )