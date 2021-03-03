過去一年，台灣等亞洲國家以邊境管制等措施防堵2019冠狀病毒疾病，但華爾街日報報導，這些防疫模範生如今疫苗施打速度不如歐美國家，恐在全球經濟復甦中落居後段班。

報導寫道，中國、泰國和澳洲等國近乎封鎖國境，積極防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）趁虛而入，成功阻絕病毒傳播。這些國家民眾生活大致如常，經濟不像歐美地區受創那麼慘重，中國去年經濟成長2.3%就是例證。

但防疫有成也減輕這些國家迅速施打疫苗的緊迫感。亞洲多數國家已接種2019冠狀病毒疾病疫苗的人口比例極低，高盛集團（Goldman Sachs）估計，多數亞洲經濟體明年才能達到群體免疫。

2019冠狀病毒疾病疫苗問世後，疫情嚴重的美國與英國迅速核准使用，展開大規模接種工程。高盛預測，到了5月，兩國半數人口都將完成疫苗接種。

高盛預測，歐洲聯盟、澳洲將在夏季達成半數人口接種2019冠狀病毒疾病疫苗，中國、韓國為10月，台灣則是12月。泰國、馬來西亞預定明年1月達標，印度、印尼為明年3月，菲律賓要等到明年5月。

這可能使部分亞洲國家維持現狀，在世界許多地方重啟跨國旅行時被迫持續封鎖國境，以保護對2019冠狀病毒疾病缺乏天然免疫的國民。

高盛亞太區首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示，亞洲成功控制疫情諷刺之處在於群體免疫將因此延後。未來幾季，美洲與歐洲可能展現最大經濟進展；亞洲從相對高基期反彈的速度偏慢，部分國家經濟甚至可能惡化。

報導寫道，亞洲許多民眾仍樂於接受嚴格旅行限制，換取較低的2019冠狀病毒疾病死亡病例數。部分亞洲國家對國境封鎖適應良好，中國便受益於國內旅遊消費旺盛，製造業忙著替世界其他地方生產貨品。

台灣經濟也因出口暢旺表現出色，去年經濟成長近3%。摩根大通（JPMorgan Chase）預測，今年台灣國內生產毛額（GDP）成長5.9%；明年擴張腳步趨緩，GDP成長率估達3.5%。

封鎖國境與其他防疫措施雖成功壓制疫情，但代價是難以吸引投資人、外籍勞工、觀光客和學生。本國居民如需要出國，也面臨不易返回的難題。

澳洲去年因封鎖國境，國際學生帶來的收入銳減20%，今年情況預計更糟糕。紐西蘭防疫嚴密，但經濟因觀光客銳減而受害，澳盛銀行（ANZ）預期紐西蘭最快年底才會重開邊境，全面經濟復甦要等到明年中。

整體而言，今年亞洲各地預計仍會有高GDP成長率，部分原因是去年經濟太差，使得年增率看起來不錯。但許多經濟學家認為今年將由歐美國家扮演經濟成長領頭羊。

標普全球評級（S&P Global Ratings）1月出具的報告寫道，歐美地區消費需求反彈比亞洲還快，在亞洲2019冠狀病毒疾病疫苗接種率偏低的情況下，這股趨勢可能持續下去，「盛行說法是亞洲引領復甦，協助世界擺脫泥淖。這說法有誤」。（編輯：黃自強）1100303

(中央社)