美國總統拜登政府今天表示，完成接種COVID-19疫苗的民眾，在室內與一小群施打過疫苗的人群聚時，可以不必戴著口罩，但應該避免不必要的旅行，並持續在公共場所遮住口鼻。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布防止冠狀病毒擴散的更新行為指導方針時表示，完成接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，在室內與另一戶家庭中沒有注射疫苗的人見面時，只要未施打疫苗者沒有引發重症的風險，也可不必戴著口罩。

路透社報導，儘管施打疫苗的民眾快速增加，美國僅稍微放寬防疫限制，代表當局的公共衛生指導方針還是採取謹慎方法。美國總統拜登已敦促美國人保持警戒，持續遵守疾管中心指引，以防確診病例再度攀升。

美國疾管中心表示，完成接種疫苗者應該持續遵守許多預防措施，像是避免親自參加大型聚會，拜訪數個家庭中沒有施打疫苗的親朋好友時必須配戴口罩，或者在與有引發重症風險的人在一起時必須戴著口罩。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）告訴記者，美國每天新增約6萬起確診病例，保護沒有接種疫苗且容易感染的人很重要。

瓦倫斯基說：「我們仍處於嚴重的疫情期間，還有超過90%的民眾沒有完成疫苗接種。因此，無論是否配戴口罩，每個人都應該持續避免參加中、大型聚會與不必要的旅行。」

美國已有超過52萬5000人染疫病故。1月20日就職的拜登鼓勵民眾在他上任頭100天內配戴口罩，這種防疫方法與前總統川普截然不同，川普淡化疫情嚴重性且不願戴口罩。有些州已開始解除大規模配戴口罩的防疫措施。

根據美國疾管中心數據，約有3000萬人已經完成接種輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗、莫德納（Moderna）疫苗以及嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗，相當於美國人口的9.2%。

約有5890萬名成人至少注射一劑COVID-19疫苗，相當於美國人口的近18%。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1100309

(中央社)