周一那斯達克指數從2月中旬創下的歷史收盤高點下跌逾10%，確定其牛市進入修正。

周一，以科技股為主的那斯達克指數重挫2.4%，收在12,609.16點，較2月12日創下的歷史高點（14,095.47點）跌約10.6%，跌幅跨過被視為進入修正區的10%門檻。

蘋果股價大跌4.2%，特斯拉重挫5.8%，谷歌母公司Alphabet與網飛（Netflix）都跌逾4%，為那指帶來最大的拖累。

去年9月，那斯達克指數的波段漲幅突破30%，宣告進入最近的這一輪牛市。

在新冠肺炎疫情導致經濟陷入衰退時，占那指總市值大部分的科技股與科技相關大型股表現強勁，但部分投資人現在認為許多科技股的價值已經被高估。

而隨著疫苗擴大接種，以及經濟與社會活動逐漸解封，更多周期型股票開始受到青睞，這些公司因防疫停工受到重創，但勢必將成為經濟復甦的最大受益者。

美國參議院上周六通過1.9兆美元新冠紓困方案，市場普遍預期該法案將在眾議院順利過關並送交拜登總統簽署，民主黨人可望在3月14日前一輪失業救濟措施到期之前完成立法。

投資人持續湧進經濟解封受惠股，由迪士尼領軍，周一藍籌股道瓊指數收漲306.14點或1%，收在31,802.44點，盤中一度大漲650點，創下（盤中）歷史高點。

科技股持續湧現賣壓，標普500指數扭轉盤中約1%漲幅，終場收0.5%，為3,821.35點。標普科技股指數重挫2.46%，通訊服務股跌1.46%。

今年以來，那斯達克指數下跌2.2%，標準普爾500指數與道瓊指數分別上漲1.7%和3.9%。

(時報資訊)