星宇航空X環島之星

【旅遊經 洪書瑱報導】

類出國微旅行新玩法！旅遊業者與星宇航空獨家合作，在清明連假推出【星宇航空X環島之星˙雙星假期 漫遊台東】系列遊程，活動將於4月3日上午9點半起程出發，推出2-3天的山海之旅供旅客選擇。去程搭乘超人氣星宇航空，從桃園沿東海岸前往菲律賓上空，再從台灣南部順時針環台飛往台東，進行3小時的空中巡禮；回程交通則安排全台最萌的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上玩樂多項娛樂設施，一次體驗全台兩大吸睛的空陸交通，其中這還是星宇航空首度飛台東航班，史無前例目前僅限一梯！非卡友3月5日上午11點正式開賣！

【雙星假期 漫遊台東】共推出5支遊程商品，商務艙每人最低含稅售價35,999元起，經濟艙17,999元起，皆含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴等全包式體驗。想要優先卡位的民眾，將特別開放兩日遊商品，商務艙2組、經濟艙25組席位，供玉山卡友於3月4日上午11點搶先預訂，並且結帳輸入【ESUN1000】，還能再現折1,000元。

台東山海

台東加路蘭

候機室還可搶先品嚐最新「夏雪芒果」冰品

易遊網表示，凡預訂【雙星假期 漫遊台東】，可獲得獨家星宇搭機禮包、環島之星Hello Kitty聯名週邊、易遊網專屬禮包、台東特色伴手禮等多項紀念禮，讓旅客滿載而歸。此外，候機室活動更特別與台東鹿野冰品品牌「春一枝」合作，讓旅客搶先品嚐5日同步正式上市的夏雪芒果冰棒。

自國旅大爆發以來，每每連假花東旅遊熱況經常是一位難求。此行特別選擇台東為目的地，並搭配入住五星級「台東桂田喜來登酒店」，共推出5支行程商品，以五感體驗打造「沉浸式旅遊」，帶領旅人回歸旅行的純粹，感受台東山海空之美。

台東池上

「台東桂田喜來登酒店」子爵套房

商務艙行程以台東單一縣市進行，全程搭乘賓士深度慢遊池上鄉鎮。行程中，將安排部落耆老解說「濱海阿米斯聚落」的在地故事，專團導覽池上稻田的經典風光，還有小米酒手作活動，親身體驗在地釀造文化。住宿部分，安排「台東桂田喜來登酒店」子爵套房，享用更寬敞的住房空間與服務。

台東多良車站

台東泰源幽谷

經濟艙除了有純台東遊程外，還有台東花蓮、台東台南、台東墾丁的雙縣市遊程供選擇。抵達台東後，規劃兩條路線供旅客任選，包含前往有「台版小蘇美島」之稱的「富山護漁區」以及造訪台東著名的賞猴秘境「泰源幽谷」；或是造訪全台最美車站「多良車站」及「台版櫻木花道平交道」，並體驗台東特色溫泉咖啡的手作烘豆活動，讓遊客感受純粹的人文風情與自然美景。

全艙等旅客皆可享用名廚「王群翔」打造的大地餐桌晚宴

禮聘出身於台東的靈魂Diva「家家」現場開唱

在餐食饗宴部分，特別邀請台東知名無菜單私廚「王群翔」操刀，選用在地食材並以法式烹調手法，為全艙等旅客打造創新風味的大地餐桌晚宴，重新詮釋的台東滋味！此外，在晚宴過程中，安排由台東子弟組成的人氣音樂團隊「台東回響樂團」進行演出外，壓軸更禮聘同樣出身於台東的靈魂Diva「家家」現場開唱。

清明連假若想購買純飛行體驗，單程含稅5,500元，可另加購飯店或回程機票。

圖片：業者提供

(中時新聞網)