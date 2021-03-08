根據TrendForce 最新調查顯示，2020年前五大電競品牌，微星(2377)MSI電競顯示器出貨年成長率高達114%，除了曲面顯示器的布局外，產品線更擴展至平面IPS產品帶動，成長幅度居冠，更超越市場平均值。

微星以打造遊戲及電競業界最值得信賴的名字為品牌核心，微星目前主打電競顯示器，包括:一、最貼近人眼1500R曲率的3款沉浸感電競顯示器：MAG27C、MAG272CQR、MAG32CQR。二、熱銷、詢問度高的34吋UWQHD高解析度 「MPG341CQR」 與1000R曲率、首款搭載HDMI CEC設計的「ARTYMIS 343CQR」。三、專為電競賽事所設計的Esports專用IPS平面電競顯示器「MAG274R、MAG274QRF、MAG274QRF-QD」等。

TrendForce認為，今年全球電競液晶顯示器出貨量可望保持成長，全年出貨量上看2590萬台，較去年1840萬台，年增41%，其中，面板廠近年持續聚焦高毛利電競產品，隨著三星顯示器逐步退出，友達(2409)可望躍升全球出貨冠軍。去年電競顯示器面板仍由三星顯示器 (SDC)拿下市占冠軍，占比達35%，前五大電競品牌中，微星(2377)、華碩(2357)出貨均較2019年翻倍成長，其中，微星年增高達 114%，加上最先推出曲面電競產品，成長幅度位居首位，超越市場平均。

(時報資訊)