櫻花鐵道-深海魚提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

阿里山花季3月10日登場，活動至4月10日止，而花季開幕活動將於3月10日9時30分在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉行，同時宣告2021年花季展開。開幕式當日由「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場、「凡徒藝術」森林漫舞，沿途安排專業志工解說，結合櫻花、舞蹈，為賞花活動增添藝術氣息，同時辦理「森遊阿里山app」行銷活動頒獎典禮。

阿里山工作站前櫻花綻放現況

阿里山國家森林遊樂區內遊客中心旁山櫻花盛開

阿里山國家森林遊樂區幅員遼闊，櫻花品系共有31種將近3,000株，目前阿里山工作站前阿龜櫻盛開5-6成、3月10日花季開幕當日預計可看到滿開的唐實櫻與盛開近7-8成的山櫻花，而旁邊的櫻王-染井吉野櫻估計在3月下旬盛開。

緊接著有大島櫻、重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻等等陸續登場。再來園區內遍植的木蘭，垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等也逐漸加入綻放行列。

開幕活動將在沼平公園舉行，特別邀請「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場、嘹亮充滿活力的原民部落表演揭開序幕。另由「凡徒藝術」沿線定點表演現代舞蹈，以櫻花、森林、山景為主題之舞蹈表演，視覺化櫻與音的對話。

今年度新推出櫻花主題書籤套組將於開幕當日販售

嘉義林管處為讓大家把阿里山的美帶回家，於開幕會場-沼平公園設臨時攤位，將販售櫻花明信片、櫻花紙膠帶、花季必備的賞花手冊；今年更推出櫻花書籤，以遊樂區內之重瓣山櫻花、河津櫻、高砂櫻、紫櫻、關山櫻、阿里山櫻及仙台吉野櫻為主題繪製特色書籤，欲收藏的民眾請把握時機。

今年因應花季首度推出阿里山神攝手活動，分別於4月17日及18日邀請知名「漫步在雲端的阿里山」臉書版主、本處國家森林志工黃源明老師及本處員工御用攝影師謝坤宏技術士，2位都是熱愛自然山林、熟稔阿里山一草一木，用相機記錄阿里山美景的攝影專家。由行家帶路引領民眾深入阿里山秘境、傳授攝影取景技巧，讓民眾也能留下專屬自己的阿里山回憶。

除此之外，嘉義林管處首次辦理森林漫舞活動，邀請大家一同參與美妙的演出。森林漫舞沿途會有專業森林志工提供導覽，讓民眾能更加了解阿里山的賞花植物與春日繽紛的阿里山。相關訊息民眾可下載「森遊阿里山app」，或至阿里山國家森林遊樂區facebook官方粉絲團查詢。

「2021阿里山花季-春，櫻與音的對話」活動海報

圖片：林務局嘉義林區管理處

(中時新聞網)