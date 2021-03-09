國泰飯店觀光事業旗下全台首家的「巧虎夢想樂園」為回饋家長與小朋友們的喜愛，於即日起至3月31日推出不限時、一票暢玩外，平假日12歲以下孩童票原價每位750元起，凡COZZI Blu和逸飯店．桃園館房客、AMAZZING CLUB會員，亦或是持桃園市民卡皆享有兒童票８折優惠。而家長陪同票平假日每位150元，營業時間同步調整為上午10點至下午5點半。

以探索海洋為主題的「巧虎夢想樂園」是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。邀請以品格教育為核心發展的騎士堡團隊共同研擬、規劃不同的劇場活動，每每都讓孩童們流連忘返。即日起至3月31日，最受孩童們歡迎的「海洋派對秀」推出新的巧虎唱跳歌曲，敘述巧虎到森林找動物好朋友們，有跑步飛快的斑馬、圓滾滾的大貓熊、帥氣的大獅子及超卡哇伊的無尾熊，一起來開派對嘍。

除了跟著巧虎一起唱跳外，樂園的「故事船長」也推出三月限定新故事「小螃蟹真勇敢」。故事中描述膽小的小螃蟹想送媽媽生日禮物，隔壁鄰居的小魚姐姐建議他到海的對岸尋找稀有的珍珠，過程路途非常遙遠，小螃蟹要如何克服困難、變勇敢呢？樂園裡的大哥哥、大姊姊將帶著孩童們探索、啟發孩童們勇敢冒險的心。

另外，樂園裡有超多遊樂設施及互動體驗遊戲！不論是「琪琪夢想體驗城」可到各種店舖體驗職業角色扮演；「巧虎繽紛大球池」有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目，可讓小朋友們在此區放電一整天；「妙妙未來實驗室」有先進的科技設施，其中魔法實驗室的互動式螢幕有多種親子小遊戲。「桃樂比互動遊戲區」，此區可看到正被大鯊魚攻擊的小藍鯨，快來一起幫忙小藍鯨！這裡還有一塊塊積木讓孩子們發揮組合與創造的能力、訓練手眼協調。「巧虎夢想樂園」即日起至3月31日，平日12歲以下孩童票原價每位750元；國定假日孩童票為每位850元，凡COZZI Blu和逸飯店．桃園館房客、AMAZZING CLUB會員，亦或是持桃園市民卡皆享有兒童票8折優惠。

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