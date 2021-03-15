看好台灣帛琉旅遊泡泡將為市場注入新動能，深度旅遊電商平台KKday上週率先開賣創意吸睛的「帛琉旅遊泡泡夢想包」商品，只要99元就有機會獨得「KKday未來帛琉夢幻群島多日遊首航團」免費參團名額，大手筆祭出贈送來回機票、住宿與帛琉特色行程的誘人頭獎，甫推出便引發網路熱烈討論，創下當日網頁瀏覽量超過萬人、3天銷售量近千筆的熱絡買氣，其中赫然發現類出國與航空迷客群成購買主力，因此15日KKday也宣布加碼回饋，一次釋出總價上百萬的獎項，實際響應政府推動旅遊泡泡與國際防疫安心旅遊。

KKday表示，旅遊泡泡時代即將來臨，全台灣都在好奇究竟哪些人會想去國外旅遊？根據KKday洞察報告來看，已經掌握首批對國外旅遊有意願者的輪廓，這次搶先購買夢想包的客群年齡層超過八成明顯集中在25~44歲，居住地仍以雙北地區為大宗，在疫情前都是國外自由行的愛好者，最常造訪的國家是日本、其次是韓國，以前從未有過帛琉消費紀錄，如今卻主動對於帛琉可能採取團進團出的防疫旅遊方式表示高度興趣。

KKday團隊長期觀察旅客的消費習慣，發現台灣旅遊市場雖在疫情後劇烈改變，但若探究本次購買夢想包旅客2021年在KKday站上的消費行為，發現其最愛購買的前十大商品排行中，航空類體驗為大宗，包括KKday獨賣的華航747退役航班等類出國行程、加贈虎航未來日本機票的溫泉套票，都展現這個族群對於飛行擁有極高熱枕；這次數據曲線中也出乎意料地發現，平均每十人中便有一人曾在KKday官網購買過【桃園青埔｜Xpark 都會型水生公園門票】，疫情期間他們最常造訪的地點是Xpark，其次在台北市首選的去處則是台北101觀景台，也讓KKday萌生了客製化加碼提供夢想的念頭。

本次由KKday旗下伴手禮品牌KKgift推出的「帛琉旅遊泡泡夢想包」活動將持續至2021年3月25日，並訂於3月31日抽出頭獎幸運兒一名，免費贈送未來帛琉多日遊旅行團行程，同時參與活動的每位民眾都能獲贈KKday折扣券與台北101觀景台門票優惠券，還有機會將高人氣的Xpark 門票驚喜福袋直接帶回家，樣樣都是KKday精選商品，標榜保證人人有獎。

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