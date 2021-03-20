中華航空747-400系列客機「空中女王」20日做最後一次載客飛行。華航自1990年起分批引進該型機，總計19架，擔綱過11次總統專機任務，載客逾一億人次，今日做最後飛行的客機由波音於2005年4月最後生產交付給華航，編號B-18215。

「后翼起飛」一日微旅行活動由華航台北分公司總經理丘偉端主持，客運處長彭寶珠、日本靜岡駐台辦事處處長宮崎 悌三等均與盛會，航機機飛到靜岡上空觀賞富士山。華航是在2012年3月首航靜岡。

該系列客機已陸續退役，限量最終載客飛行任務，引起粉絲熱烈討論及搶購，開賣5分鐘內即銷售一空，經濟艙售價7,470元，商務艙10,747元，頭等艙12,747元，該型機也是華航目前唯一擁有頭等艙的客機，頭等艙共12個座位，商務艙49座，商務艙很特別，部分座位設在二樓，目前僅有A380客機設在二樓，經濟艙則有314座。

華航今日747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動登場，向永遠的空中女王告別致意，航班滿座375人，以年輕人居多，搭乘頭等艙的紫藤國際公司總經理黃懷淵過去常搭747，這次特別來做懷念之旅。

747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」微旅行活動安排於上午７時47分開放旅客報到，隨後在桃園機場第二航廈D6登機門精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願。

旅客齊聚歡送空中女王，於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午17時10分抵達桃園機場。華航為旅客準備超豐富747驚喜禮包，包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、飛行防護包及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯與獨家747彩繪模型機等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下珍貴的紀錄。

(工商 )