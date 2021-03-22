華航（2610）去年靠著航空貨運轉虧為盈，成為全球極少數有獲利的航空公司，公司董事長謝世謙22日出席台灣虎航（6757）與樂天桃猿合作的彩繪機發表會時表示，目前全球客機運能只恢復10％到20％，運能供給仍然有限，公司看好今年貨運後續表現。

謝世謙指出，目前航空貨運依舊很滿，主要是國際間航空貨運運能原有六成來自客機機腹，在客機大量停飛後影響到艙位供給量。華航今年除了原有的18架747F全貨機，還新增3架全新777F全貨機，另國際主要航線都維持部分客運航班，利用客機機腹載貨，增加現金流。

對於4月1日即將啟動的帛琉旅遊泡泡，謝世謙表示樂觀其成，雖然費用多一倍，相信還是許多民眾躍躍欲試，後續也有望再增加新的旅遊泡泡，但需要等厚中央疫情指揮中心公布。

客機方面，華航全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助於減少碳排放，可降低單位成本，有利航線營運效益，並強化華航全球航空貨運市場的競爭力。

(工商 )