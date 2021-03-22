陸委會主委邱太三、海基會副董事長詹志宏，今日赴立法院進行業務報告。邱太三表示，將透過多元管道，強化民眾對兩岸政策的支持，例如去年辦理學者專家座談會11場、師生座談11場，兩岸重要議題座談1場。

同時另為配合網路世代，社會大眾高度依賴網際訊 息資料，陸委會持續深化網路社群平台（FB、IG、 [email protected]、YouTube）政策溝通說明功能，提供政府 兩岸政策及兩岸相關議題說明資料，強化網路使用 者對兩岸政策之暸解與支持，2020 年 2 月至 110 年 2 月底止，臉書貼文 328則，觸及人數超過 801萬 2,905 人次；IG 計 252 則；[email protected]計 139 則。

邱太三也指出，為因應全球疫情下之兩岸交流、「港版國安法」 等重大議題的最新發展，陸委會隨時配合相關兩岸政 策及業務推動情形及媒體關切議題，定期與不定期 辦理各類記者會、說明會及發布新聞稿或參考資 料，2020 年 2 月至 110 年 2 月底止辦理例行記者會、 專案記者會、臨時記者會、媒體專訪等活動共計 67 場次，並持續協助國內外媒體瞭解兩岸政策內容。 另為強化中央與地方政府同仁對當前兩岸政策之瞭 解與新聞業務聯繫，本會於 2020年 7 月賡續辦理新 聞聯繫交流研習活動，藉由專家解說及交流分享。

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