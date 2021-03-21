中華航空747-400客機「空中女王」限量最終載客飛行任務21日傍晚圓滿結束，340分鐘航程，飛機迷興奮的心情未曾間斷，穿著相同飛行夾克或是畢業服的小團體熱鬧穿梭；順利求婚獲得眾人祝福的愛侶上演親吻秀；戴了神仙光圈的富士山驚奇展現，加上飛行證書、專屬飛機模型、尾翼鑰匙圈等紀念品，讓飛機迷滿載美好回憶，也帶回多樣的驚喜禮物。

飛機迷雖然男性居多，女性也不少，一名年輕的女性上班族表示，她在上班時間上網搶機票，真的好緊張，在飛機上見到多位網站上知名的飛機達人，要到簽名好興奮。曾經參加立榮航空MD客機畢業之旅的詹姓乘客，穿上畢業參加這次747畢業之旅，沒搶到票的飛機迷，則睡在機場，在機場觀景台上觀看747起飛。

華航為旅客準備超豐富747驚喜禮包，包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、飛行防護包及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯與獨家747彩繪模型機等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，還送上特製隱藏版747空中女王杯子蛋糕與飛機造型餅乾。日本靜岡縣則送上靜岡茶與靜岡優惠券等。

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