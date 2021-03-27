奇幻愛情韓劇《在我筆下的命運》由奇道勳和全少妮擔綱演出，並由知名編劇「金編」金銀淑擔任創意總監， 黃金陣容令人期待。故事講述奇道勳飾演掌管人類命運的「命運之神」，為了在人類的生死簿上寫出浪漫愛情故事，剽竊全少妮飾演的狗血劇編劇「高締景」手稿，因此展開奇幻相遇。該劇首集就有致敬《鬼怪》名場面的彩蛋，也呼應了去年《夫婦的世界》帶起狗血劇收視熱潮的時事。

25歲奇道勳因演出《阿斯達年代記》、《抓住幽靈》受到矚目，身高186公分的他擁有9頭身好身材，剛出道時被認為有神似男神孔劉的外型和氣質。他這次在《在我筆下的命運》中飾演能操控人類命運的神「浩倫」，在首集一出場就和朴相南飾演的另一名命運之神「明」互相鬥嘴，頗有《鬼怪》裡孔劉和李棟旭相愛相殺的感覺，接著穿著大衣西裝的兩人一起走進了時空隧道，眼尖劇迷立刻能看出這是致敬《鬼怪》雙帥出場的名場面，掀起大批劇迷回憶殺。

曾在《男朋友》裡演出朴寶劍青梅竹馬的全少妮，在劇中飾演狗血劇《夫婦的會計》（會計音近世界的韓文）的救火編劇高締景，大寫誇張情節刺激出高收視。而全少妮的生死簿分配給了奇道勳撰寫，奇道勳對愛情完全不了解，卻又想寫出浪漫愛情故事，於是參考了愛情小說幫她配對與戀情，還不小心用到了她過去寫的小說情節，弄出反效果。全少妮在面對雨中撐傘、意外巧遇、生病時被照顧等偶像劇情節，也都沒有動心，讓奇道勳想盡辦法要讓她墜入愛河。

劇中有不少雨中奔跑、雨中撐傘散步等愛情劇必備場景，但看似浪漫的畫面，其實卻讓演員吃盡苦頭，全少妮笑說：「雖然畫面看起來很唯美，但拍攝時完全不是這麼一回事，在寒冷的冬天淋雨，真的很冷又很狼狽，但也因此和所有工作人員培養出革命情感。」劇中與全少妮配對的金宇碩也說：「我很努力表現出不太冷的感覺，沒想到拍愛情劇也這麼辛苦。」該劇全10集已在friDay影音上架。

(中時 )