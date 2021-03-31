劉冠廷將會詮釋與體制抗爭的正義消防員。（公共電視、myVideo提供）

劉冠廷劇中時常與民眾起衝突。（公共電視、myVideo提供）

公視、myVideo《火神的眼淚》將於5月1日播出，近期受邀參與金馬奇幻影展，將於4月10日搶先進行世界首映，影展開賣QA場就遭全數秒殺。31日釋出由劉冠廷飾演的正義消防員「林義陽」角色花絮，劇中劉冠廷個性火爆，常與長官、議員、圍觀民眾起衝突，他認為角色見到不公不義的事情，就會與體制衝撞。身兼編劇與導演的蔡銀娟也表示，劉冠廷將角色飾演的恰如其分，雖看起來很生氣，但又能體會他的處境、心情。

劉冠廷曾獲金鐘、金馬男配角肯定，這回演出《火神》，前期花許多時間做功課，除了救護、消防訓練外，角色的內心層次更是讓他費盡心力，讓同劇的溫昇豪大讚：「冠廷身上有種草根味，他在講對白的時候不會刻意去修飾說是否會影響形象，就很貼近這個角色的性格，我覺得他在做角色功課上面做得很徹底。」

劉冠廷分享，做角色功課時，有種回到學生時代感覺，可能以前沒那麼世故，待人處事也較直接。他表示，過程不斷與導演討論，該角色社會化要到什麼程度。他認為「林義陽」在為同事伸張正義，面對議員或官僚體系的時刻，總希望維護民眾安全，卻被議員調侃、打壓，與長官發生衝突，很容易把消防員初衷消磨掉，但當遇到救人時刻，又重新找回職業意義，「我覺得這就是當消防員的使命感」。

劉冠廷不放過任何表演細節，雖鏡頭沒在拍，他把筆放進胸前口袋的小動作都能戲感十足，但他卻意外失手，讓筆掉到地上，瞬間成了「搶戲王」，逗得現場工作人員哈哈大笑，陳庭妮也直白的問說：「這是你的戲嗎？」劉冠廷只好傻笑回應：「我是想讓現場的人知道，還有一個演員站在那邊。」

首次合作劉冠廷的林柏宏，讚他會給很多好玩的驚喜，對戲也很自然、一點也不尷尬。劉冠廷說，從開拍到殺青，有種越拍越緊密的感覺，整個劇組真的很像一個分隊，彼此幫忙；每次拍攝就像一起出任務要去救人、救火，很高興可以跟一群有活力、認真負責的團隊一起完成這個作品。《火神的眼淚》將於2021年5月1日起，每週六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo及公視＋也分別將於晚間10點及11點上架新集數。

劉冠廷分享：「在做角色功課時有種回想到學生時代的感覺」。（公共電視、myVideo提供）

劉冠廷不論戲裡戲外都與分隊感情融洽。（公共電視、myVideo提供）

(中時 )