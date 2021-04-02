演藝圈雖然有許多保養有術的美魔女，不過女星逆齡拍戲的「少女感」，也屢次成為網友討論的話題，影后周迅在《如懿傳》初登場的少女扮相、章子怡在她首部主演電視劇《上陽賦》詮釋15歲少女，都被吐槽在裝嫩，劉濤近期也難逃網友毒舌，她在新戲《大宋宮詞》從15歲少女開始演起，甚至連劉濤的露上身洗澡戲，也遭網友酸她身材太壯、肩膀太寬。

周迅在《如懿傳》以少女扮相登場。（圖／取材自微博）

影后周迅在《如懿傳》從少女開始演起，她以長辮子、斜瀏海的模樣登場，但周迅卻遭指老了，加上她的招牌低嗓，讓網友直呼看了會出戲，周迅似乎早料到多少有爭議，表示當她意識到衰老時，自己很常愁眉苦臉，導致她起床就開始哭，無法正視年紀是自然變化這件事，直到周迅看開，她才變得坦然，同時，周迅也強調：「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的。」

章子怡在《上陽賦》從15歲少女開始演起。（圖／取材自上陽賦微博）

同為影后的章子怡在今年推出首部電視劇作品《上陽賦》，她從15歲少女王儇開始演起，卻引來網毒舌酸章子怡沒少女感，也讓章子怡火大在微博開嗆：「《上陽賦》片方和平台別再消費我營銷少女感了！少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！」章子怡表示，觀眾是需要去了解、認識王儇，而她自己是照本分在塑造角色，拒絕其他話題消費在她身上。

劉濤洗澡戲遭酸身材太壯。（圖／取材自新浪娛樂微博）

劉濤日前和周渝民搭檔推出古裝劇《大宋宮詞》，42歲劉濤從15歲少女「劉娥」開始演起，但劉濤卻因此挨酸是在裝嫩，就連她露上身的沐浴戲也毒舌指身材太胖、肩膀太寬、胳膊太粗，手也遭評沒有纖纖玉手的美感，劉濤的新戲被酸得一塌糊塗，對此，劉濤則在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」

劉濤為戲詮釋15歲少女「劉娥」。（圖／取材自劉濤tamia工作室微博）

(中時新聞網)