大陸女星劉濤近期在新戲《大宋宮詞》中，42歲劉濤要從15歲少女開始演起，遭酸是在裝嫩，就連劉濤的洗澡戲也遭網指她身材太壯、肩膀太寬，對此，劉濤日前則發文：「我的身材我做主」，霸氣回應被網讚爆，而劉濤稍早則曬出該戲劇的特效自拍，顏值美出新高度。

劉濤今（27日）在微博曬出《大宋宮詞》的特效自拍，她套上古裝頭飾的濾鏡，劉濤並發文寫下：「讓我來看看，誰能駕馭得了這個特效」，對著鏡頭露出燦笑的劉濤，整個人美出新高度，網友也大讚：「美女自拍太絕了」、「照片好看」、「當然是你能駕馭了」。

劉濤微博全文。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤在新戲中與周渝民搭檔，故事設定是「宋真宗」周渝民與皇后「劉娥」劉濤的愛情故事，兩人不僅在第一集就有吻戲，其中，劉濤還從15歲少女「劉娥」開始演起，但42歲劉濤卻因此挨酸是在裝嫩。

劉濤演少女遭嫌裝嫩，就連洗澡戲也被酸身材太壯。（圖／取材自新浪娛樂微博）

就連劉濤的沐浴戲也慘遭指身材太胖、肩膀太寬，連手指也遭評沒有纖纖玉手的美感，對於負評，劉濤則大方在微博發文：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」霸氣回應被獲得網一片狂讚。

不過也有粉絲為抱不平，認為劉濤過去都飾演霸氣的角色，例如《瑯琊榜》中英姿颯爽的霓凰郡主、《軍師聯盟》英氣十足的張春華，劉濤女強人的形象鮮明，這回演少女，難免讓觀眾一時無法入戲。

(中時新聞網)