藥妝通路康是美3日宣布，首度與日本花藝品牌「plantica」攜手合作，將於3月5日起至5月11日止推出「plantica 花漾漫遊」全店加價購主題活動，共14款限量加購商品，以日本櫻花、繡球花、百合水仙花等真實花卉圖案為設計，包括雨傘、證件套、旅行收納包、帆布包、雙層玻璃杯壺組、毛巾、口罩等日用品，主打實用路線。

康是美表示，全新「plantica 花漾漫遊」加價換購活動，將於3月5日起在康是美全台門市及eShop網購陸續上市，活動共計十週（2021/3/5~2021/5/11），且不同於其他通路集點模式，消費者凡單筆消費滿388元即可加購，金卡會員或購買醫美商品，還可再享加購價9折。

據康是美介紹，plantica為日本花藝師木村貴史所創立的花藝設計品牌，以花卉作為創作媒材，將其插花作品以印花圖案呈現，此次「plantica 花漾漫遊」加價換購活動是運用plantica在日本最受人氣的「Carpet(花毯)」和「Stellar(繁星)」系列的日本櫻花、繡球花、百合水仙花等真實花卉圖案，用繽紛、華麗的繁花視覺融入設計商品。

康是美說，「plantica 花漾漫遊」加價換購活動，第一波將於3月5日起推出雨傘、多功能收納組、證件套、帆布包、餐具購物包、方巾毛巾等加購商品，第二波將於4月14日起推出花樣雙層玻璃杯壺組。

(工商 )