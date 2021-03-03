為力挺農業，六福旅遊集團3日宣布，結合旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園及一禮烘焙，即日起推出「旺年之交」活動，大量採購鳳梨，除以鳳梨入饌推出鳳梨料理外，也將再陸續新推出以鳳梨為元素的美味產品及飲品，全面擴大集團鳳梨使用量，預估3月單月採購2噸鳳梨，採購量年增近5倍，營造土地、生產者、消費者三贏的友善經濟局面。

鳳梨為台灣代表性水果之一，即將進入盛產期，六福旅遊集團深耕台灣半世紀，時時關注在地動態，長年建構綠色消費平台，優先選用可降低食物旅程、減碳的在地食材，以行動支持台灣農民，並貫徹惜食理念，搭配產季，運用時令食材不定期推出美味特色料理。

六福旅遊集團「旺年之交」精選來自屏東「銀獅農莊」的金鑽鳳梨，由百大青農洪銘聰帶領，堅持用最原始方式栽種，不施打催熟劑，依循自然法則培植出上好鳳梨，香氣馥郁、口感細緻、甜度更高，而這也正符合六福旅遊集團長期堅持天然選材、健康烹調、美味上桌、環境友善等四大主張。

六福旅遊集團結合旗下飯店、餐飲、烘焙、遊樂園各單位，設計多達20種以上的鳳梨商品，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳將於自助餐檯供應鳳梨風味料理，包含熱湯、沙拉、鳳梨炒飯、燒烤豬肋排佐鳳梨燒烤醬、披薩、新鮮果汁等輪番上陣，粵亮廣式料理則是鳳梨料理新上菜，包含「紅咖哩鳳梨蝦球炒飯」、「鳳梨咕咾肉」、「馬告鳳梨苦瓜雞」、甜品「鮮鳳梨海燕窩」等，另外也推出便當「鳳梨咕咾肉」、「鳳梨咕咾燒雞球」，可來電訂購，或至南港車站購買，上班族也能美味享受。關西六福莊也吃得到各式鳳梨料理，好望角餐廳更結合在地風味推出「客家香蔥鳳梨排骨米板」，Phoenix餐廳也於晚間自助餐檯上無限供應涼拌木耳鳳梨沙拉、甜醬鳳梨雞腿排、新鮮水果等。另外，一禮烘焙也新設計鳳梨系列商品，囊括多款手工點心、蛋糕、麵包等，要讓鳳梨控們大飽口福。

此外，隨著天氣漸暖，六福村主題遊樂園也推出各式創意鳳梨鮮果飲，自3月起每逢周末假日，每日前500名入園遊客即贈送「好運旺萊券」，可享指定鳳梨飲品買一送一優惠，其中有採用整顆金鑽鳳梨新鮮製作的冰沙、氣泡飲、水果茶等等，產地直送在地搶吃新鮮。

(工商 )