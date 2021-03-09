桃園市長鄭文燦9日中午和屏東縣長潘孟安進行鳳梨廚房直播，他做了2道以鳳梨入味甜點。鄭文燦說，鳳梨不管入菜或做甜點都非常好，特別與潘孟安一起做鳳梨點心，希望吃鳳梨、挺農民。

鄭文燦說，感謝在桃園的饗賓餐飲集團，7個品牌將有60家分店，他們1年採購25萬斤讓鳳梨入菜。鄭文燦說，除了屏東外，目前也在跟嘉義、台南、高雄聯絡，希望桃園的食品加工廠可以多購買台灣的鳳梨做成加工品，桃園也會協助台灣的鳳梨跟其它農產品行銷，如鳳梨廚房蠻成功，希望未來可以跟南部縣市有更多的合作。

另外鄭文燦近日民調中，排名有些異動，他說，從政就是要努力把每一件工作做好，專注是基本的前提，所以各種民調數字，不管是對於執政的成績，對於市民的滿意度，或者是政治的聲望等等。都應該是作為參考，好的部分要更努力，不好的部分要加強，用平常心去面對每一份民調，才是最正確。

(中時 )