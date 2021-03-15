屏東市建國派出所風光啟用，捨棄圍牆設計，一改過去給人冷衙門的刻板印象。（林和生攝）

位處屏東市區門面的建國派出所，舊廳舍超過40年建築，因外觀老舊、結構有危殆之虞，且每遇颱風豪雨屢見滲水情況，屏東縣政府耗資1800萬元原址重建，15日正式風光啟用，純白建築外觀、捨去圍牆設計，一改過去民眾對於警局冷衙門的刻板印象。

特地參與揭牌的屏東縣長潘孟安指出，建國派出所舊址因漏水嚴重且地震損及結構，加上轄區車流量變大、居民增多，警力不斷增加之下，辦公空間顯然不足，為給員警更好工作環境，才決定新建總樓地板面積約160坪的2層樓廳舍。

一改過去紅磚圍牆的派出所形象，建國派出所以無圍牆及綠帶設計，連接民眾日常活動的台糖縣民公園，結合民俗風情、觀光、人文色彩，展現全新風貌，就是希望提升民眾與遊客優質的服務品質。

屏東縣警局長李文章表示，感謝縣長在縣政經費拮据下，重視警察工作環境，編列建國所重建預算。

新建廳舍將提供員警更完善辦公環境及空間，對於執行警察勤務，受理民眾報案、為民服務等工作，未來將盡力提升行政效率與服務品質，讓民眾感受到更優質的服務，以達成保護社會安全，維護民眾利益的任務。

(中時 )