國內AZ新冠肺炎疫苗明（22）日開打，高雄長庚醫院設置休息區，提供注射後休息30分鐘。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內AZ新冠肺炎疫苗明（22）日開打，首波為醫護人員。高雄分配到8000多劑，包括高雄長庚、高雄榮總、義大醫院及小港醫院等4家醫院，明早起同步開打。身為門診醫師的高市衛生局長黃志中也透露，明早將赴高雄榮總注射疫苗。

黃志中表示，自己在高醫還有開門診，是屬於第二優先接種人員，但由於高醫不在首波醫院名單，他明早將到高榮注射AZ疫苗。他也指出，高雄有23家新冠肺炎照護醫院，醫護人員被列為優先接種對象，將集中到上述4家醫院接種。

高市疾管處長何惠彬指出，施打流程有訂定SOP，接種人員到場後，先填寫同意書，醫師做理學檢查評估後，才會開始接種，而中央疫情指揮中心要求打完AZ疫苗要先休息30分鐘，高雄這4家也特別設置休息區，觀察接種者身體反應，讓注射人員充分休息30分鐘，若無特殊狀況即可離去。

何惠彬表示，高雄配給8000多劑AZ疫苗，但實際有意願接種人數可能更多，推估4家醫院每天施打量為500多劑，2周半內會打完，因此將視疫苗接種速度狀況，若快用罄便會向中央申請；地方衛生單位立場與中央一致，鼓勵第一線醫護人員施打。

(中時 )