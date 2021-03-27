旅行業者指出，帛琉旅遊泡泡4月1日即將首航，但後續航班銷售不佳，主要是因為中央疫情指揮中心訂出的檢疫辦法太嚴苛，除了返台後首5日要加強自主管理，後面9天禁止聚餐、聚會與參加大型活動，讓很多旅客因而打退堂鼓，要這樣限制就不必開放，感覺開放只是做給帛琉官方看。

業者指出，首航航班估計是可接近滿載，因為航班限載客110人，不到七成座，由於有帛琉官方團體與新光醫院工作人員，加上媒體記者，就已佔掉大半人數，但是後續航班只能用銷售不佳來形容。

指揮中心規定，旅客返台後，須進行5天加強自主健康管理，包括不可進出賣場、餐廳、百貨公司等人潮擁擠的場所，每天都要透過簡訊向衛生單位回報健康狀況，並記錄所有活動及相關接觸者。

旅客於期滿後須再次採檢，確認陰性後，繼續進行9天一般自主健康管理，包括禁止聚餐、聚會，也不可參加大型活動，到超商或超市須全程戴口罩，若人潮過多應避免進入。

一家旅行社高階指出，帛琉主要是海上活動，幾乎安排不出陸上活動，也沒有百貨公司可逛，原本客群就很有限，自己公司傻傻的參加包團包機位，像東南、康福等都沒有參與。但是包了艙位就是一大筆支出，將與華航協商如何善後，是不是能爭取放寬檢疫條件。

(工商 )