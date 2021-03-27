日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，東京都今天新增430起確診病例、沖繩縣新增98例，分別再創當地3月新高紀錄。位於最北邊的北海道札幌市，疫情也不太樂觀。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增430起確診病例，較上週六增加88例，已經連續8天超過上週同日（例如本週六超過上週六、本週五超過上週五）病例數，持續呈現攀升趨勢。

截至27日的7天平均每天新增病例數為342.9例，是前一週平均的114.8%，目前已經連續15天較前一週平均持續增加。

東京都至今累計確診病例數達到11萬9661例；重症患者較昨天減少1人，總數44人。

沖繩縣今天通報新增98起確診病例，連續3天創本月新高紀錄，也是1月28日通報96例以來，再度出現單日逾90例的情況。沖繩縣至今累計確診病例數來到9175 例。

山形縣今天通報新增45起確診病例，僅次於25日的49例，為單日次高紀錄，至今累計病例數831例。

讀賣新聞報導，宮城縣26日通報新增153起確診病例，已連續4天單日新增逾百例，疫情持續呈現高檔。宮城縣至今累計病例數5374例。

宮城縣指出，目前正在協調住進醫院及療養處所的人數達495人，創下新高紀錄；縣府能確保的241張專用病床，已接收146名住院病患，占床率高達60.58%。

TBS電視台報導，因應北海道札幌市發生變異病毒株群聚感染造成新增確診病例有增加趨勢，北海道政府從今天起籲請札幌市民避免不必要及不緊急的外出行程，也避免離開札幌市。這次籲請距離上次約一個月，將持續到4月16日。

北海道知事鈴木直道與札幌市長秋元克廣，今天親自前往札幌車站宣導，並發送免費口罩呼籲大家採取防疫措施。

鈴木直道說，徹底做好基本防疫措施，這種對抗病毒的方式並沒有改變。

北海道今天通報新增62起確診病例，其中41例位於札幌市。

另外，昨天是日本全境解除「緊急事態宣言」的第一個週五，主要城市外出人潮跟解除前的一週相比，都有明顯增加的情況。

目前針對首都圈1都3縣餐飲店等商家的縮短營業時間籲請，已往後放寬到晚間9時止。東京都昨天晚間9時的人潮跟前一週相比，澀谷中央街增加了65.6%、銀座站增加36.5%、品川站增加36.4%。

(中央社)