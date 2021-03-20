鷹揚八卦賞鷹系列活動，首場20日在芬園鄉文德國小熱鬧揭幕。（吳敏菁攝）

灰面鵟鷹每年三月初至清明節過境彰化八卦山脈，吸引全國各地愛鳥人士來賞鷹。（彰化縣野鳥學會提供／吳敏菁彰化傳真）

灰面鵟鷹不爽約，年年在3月到清明時分，北返過境彰化八卦山的天空，吸引全國各地人們來賞鳥，彰化縣舉辦「鷹揚八卦賞鷹活動」，已邁入第28年，20日下午首次在芬園鄉文德國小熱鬧揭幕，目送80多隻飛鷹，大夥興奮極了，預估接下來還有一波又一波的過境高峰。

縣長王惠美表示，彰化縣野鳥學會跟縣政府長期配合，生態抬頭，俗諺「南路鷹一萬死九千」獵殺行動已不復存在，過去1年過境大約有1萬6000到1萬8000隻，從1993年起，過境數目逐年增加，去年達到3萬8922隻。今年賞鷹活動，彰化文德國小特別架設瞭望平台，提供望遠鏡，20、21日為期兩天都有活動，歡迎全國鄉親，一起來彰化享受生態、生活、美學及城市觀光的美好體驗。

連續兩天活動安排南路鷹生態市集、生態導覽及生態踏查等活動，生態市集內容包括認識灰面鵟鷹、認識外來種、紙浮雕、彩繪臉譜、文創攤位等，還可以在文德國小觀景台觀賞灰面鵟鷹或其他猛禽的鷹姿等豐富的活動，請大家把握一年一度的盛會，同享鷹揚八卦的魅力，錯過了，只能等明年囉。

參山國家風景區管理處也將於3月27日及4月10日推出二梯次的「八卦山賞鷹騎旅」，邀請遊客輕鬆以電動輔助自行車來旅行，並結合每年春分時節的「鷹揚八卦」活動，透過時速15公里的視角及慢遊步調，暢騎位於八卦山稜線上的139縣道，體驗沿途的自然林蔭，沐浴森林小徑道路，發掘八卦山脈自然生態與鳳梨產業小旅行魅力。

(中時 )