金城湖面有上千隻的高蹺鴴群舞。（羅浚濱攝）

新竹市香山濕地是台灣重要的候鳥棲息地，近日出現21隻稀有黑面琵鷺和1隻白琵鷺，金城湖面更有上千隻的高蹺鴴群舞，還有白冠水雞、琵嘴鴨、小水鴨一起來湊熱鬧，市長林智堅邀民眾把握機會，天氣好時來趟香山濕地親子生態之旅。

市府指出，新竹市擁有北台灣最大濱海野生動物保護區「香山濕地」，今年即將屆滿成立20週年，記錄的鳥類種數超過300種，是北台灣知名賞鳥勝地，每年都吸引許多鳥友前來。

其中，黑面琵鷺是大型候鳥，體長約有80公分，每年通過東亞遷徙路線往返渡冬，選擇生態豐富的香山濕地停棲覓食補充體力，儲備南遷或北返長途飛行的能量。

春季北返的黑琵，會換上新造型，頭上會長出金色繁殖羽，順風吹成油頭，逆風變成龐克頭，覓食時左右會掃動匙狀長嘴，相當逗趣，都吸引很多攝影愛好者，用600MM以上的「大砲」拍下季節限定版的美麗生態照片。

在香山濕地最北面的金城湖，有豐富的生態和底棲生物，更是北台灣重要賞鳥景點，每年3至5月是賞鳥季，水資源公園北面客雅溪口紅樹林清除後，有利濕地魚蝦繁殖，直接擴張天然竹鳥餐廳，據觀察今年的鳥況也較往年豐富。

產發處指出，金城湖面上目前已有上千隻的高蹺鴴，整群飛來停棲準備北返，湖面也到處可見小水鴨、琵嘴鴨、白冠水雞等鳥類，一群一群飛來來濕地共享美食。

市長林智堅邀請民眾，天氣好時來趟香山濕地親子之旅，除了賞鳥，還能避開人群防疫，多多從事戶外運動，有益身心健康。

(中時 )