立法院衛環委員會15日率團會勘大潭藻礁，並由政府各部會及環團報告面對面溝通，民進黨委員鄭運鵬參與其中，晚間卻發文指出國民黨衛環召委在大潭現地勘查藻礁，無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？並強調自己只站在沙灘位置並未靠近。對此藻礁公投領銜人潘忠政表示，大家是去跟藻礁相處，卻被抹黑是破壞環境，「不知道他身為立委怎麼會講這種抹黑的話。」

潘忠政說，遭質疑要保護藻礁卻帶著群眾踩在藻礁上是什麼意思，這意思可大了，他說，當藻礁懸命在政府奪命的開發案中，動輒數百公頃的礁體要被鏟挖活埋，想引導著想要了解藻礁的民眾踏上這片土地認識藻礁，這是應和珍古德博士所說過「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動， 唯有行動，生命才有希望。」

他說，在大潭藻礁的南方已經由政府劃設為野生動物保護區的觀新藻礁，實際上也是歡迎民眾進入永續利用區、緩衝區（需申請）去認識藻礁，這種和藻礁輕柔的、善意的互動是意義非凡的。

潘忠政反諷，倒是鄭運鵬對於要破壞藻礁數百公頃、未來可能造成此處藻礁生態系崩毀的開發案未置一詞，卻對急於一睹廬山真面目，期待認識、守護藻礁的的民眾報以譏嘲，「這邏輯我是不懂。」

(中時 )