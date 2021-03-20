台灣即將於22日開打AZ疫苗，不過AZ疫苗在歐洲傳出引發血栓的案例，也讓部分國人因擔憂而卻步。國民黨立法院黨團書記長鄭麗文則在立院質詢衛福部長陳時中，可不可以保證我們的疫苗讓國際承認？陳時中回說，「沒辦法我講一句話大家就承認，但是我們會努力，我們要『相信台灣』..」。此時鄭麗文瞬間氣炸：不能用「相信台灣」4個字解決所有問題。

YouTuber《Bit King比特王出任務》19日分享鄭麗文質詢陳時中的影片，鄭麗文詢問陳時中，你可不可以保證我們的疫苗在國際上讓人家會承認？不是你說就可以承認，我們在台灣內部打沒有意思，是在打心酸、打心安的嗎？這樣能夠出國嗎？

陳時中回說，「妳應該也知道，沒辦法我講一句話大家就承認，但是我們會努力，我們要相信台灣..」。鄭麗文一聽憤怒說，這不是相信台灣，相信台灣不會有電，相信台灣藻礁不會活，相信台灣萊豬不會沒毒，相信台灣疫苗打了還是沒有用；不能用「相信台灣」4個字解決所有的問題。

陳時中接著回說，「去年大家相信台灣的疫情就沒有擴大..」。鄭麗文指出，疫苗施打的進度，當時承諾1個禮拜，現在已經兩個禮拜過去了，為什麼之前都沒有評估、沒有做好準備工作、都沒有把sop演練好；她看到衛福部最新的說法，「因為第一次來所以要小心」，所以你們之前都沒想到第一批所以要特別小心？ 陳時中回說，最快可以7天檢驗完畢，後來我們決定不要採用這種最快的方式，我們認為要讓它更安全，因為完全沒有疫情，所以我們寧願選擇安全、而沒有選擇快。

鄭麗文強調，在防疫前半段我們是第一名，但下半場疫苗的施打卻不是如此。不能全部的事都推給陳時中，其他國家的疫苗都是另組一個國家隊，負責採購、負責接種的sop，為了疫苗的接種能夠快速順利、能夠安全，是不是應該正式組一個「疫苗國家隊」，並請行政院長蘇貞昌親自帶領，積極採購、負責施打順序，重建國人信心。

蘇貞昌回說，一直是防疫的國家隊、口罩的國家隊、疫苗的國家隊，防疫時陳時中當指揮官，也是他任命的，而整個疫苗的採購，其實是國家隊在採購，並不是陳時中一個人在採購，他也一直做得很好。鄭麗文回酸說，不然叫農委會主委陳吉仲來做，吵架也找陳吉仲，陳吉仲是萬能的。

(中時新聞網)