日前民進黨立委鄭運鵬與立院衛環委員會立委邀官員、環團等人，在白天一同會勘大潭藻礁後，晚間卻在臉書發文痛批藍委「踩踏藻礁」、根本沒在保護藻礁，但之後被無數照片打臉，指民進黨人士也有踩藻礁打卡。鄭運鵬的臉被打到腫，也讓前外交官介文汲感嘆，中華民國有這種立委，是我們國家的災難。

介文汲昨(17)晚在臉書上發文指出，鄭運鵬砲轟藍委不該踩踏藻礁，一副比誰都珍護藻礁的樣子。但一張蔡英文也踏在藻礁上的照片曝光後，鄭運鵬便悶不吭聲了。

藻礁不准踩但可以用怪手整片挖掉，這是什麼邏輯？這是那門子的道理？介文汲表示，在鄭運鵬眼中，藍委踩藻礁像是犯了天條，但自已主子要把整片的藻礁毀滅卻視而不見、若無其事。這種綠委真是無理、無知、無是非到極點；有這種貨色在立法院，實屬國家的災難，「但你能耐他何？」

介文汲表示，政治是良心事業，但總會碰上沒良心的，例如最近台北那麼大，偏偏要分租女同事住所，同進同出的那位綠委，這種時候「你能耐他何？」介文汲感嘆，台灣不是實行的是民主政治嗎？上述這些人不是也口口聲聲自己是民主政治的信仰者嗎？怎麼會有這麼多我行我素、人民能耐他何的政治人物？到底是民主政治錯了？還是人民錯了呢？

(中時新聞網)