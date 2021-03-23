今年春節勞軍活動訂於23日在海委會海巡署北部分署舉辦，桃園市長鄭文燦親臨現場替國軍弟兄加油打氣及頒發加菜金慰勉國軍，另談及2名空軍墜機事件，鄭文燦表示十分痛心，祈求殉職的國軍得到安息、失蹤的國軍儘速找到。

鄭文燦在台上演講時談到空軍2架F-5E戰鬥機墜毀事件，他說，國軍用生命捍衛國家，這是國軍存在的榮譽及責任，今天在勞君的時候，也要特別為殉職的國軍弟兄祈求，期盼失蹤的國軍能夠趕快找到，殉職的國軍得到安息。

另鄭文燦表示，桃園市府一向與各國防單位互動良好，是軍民關係的典範，包括營產活化、救災、演訓等各方面都有合作，未來也會持續維繫良好關係，鄭文燦也各位國軍弟兄，平日不但要加強戰備訓練，還要協助重大災害搶救及疫情防治，尤其逢年過節總是犧牲和家人相聚的寶貴時間，堅守崗位，鄭文燦與各國軍致上最深的敬意跟謝意。

海巡署北部分署長扶大桂提到，今年春節期間正值桃園疫情嚴峻的時刻，在中央疫情指揮中心與市府團隊的共同努力之下，順利將疫情控制到最安全的程度。由於海巡署北部分署平日需執行漁民漁會服務、漁港安檢、海難及船隻污染防堵與藻礁巡護等任務，因此跟市府團隊維持非常緊密的。

(中時 )