最近有民眾發現國軍及大型機具已進駐鯉魚潭水庫，展開清淤整備工作。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣水庫水位屢創新低，水利署與國軍把握旱象，進駐明德水庫及鯉魚潭水庫清淤，而住在竹南、頭份地區的民眾，即將面臨「供5停2」分區供水，擔心搶無自來水，開始尋找地下水源，但地下水水質不明，讓衛生所憂心忡忡，就怕民眾使用生菌數超標的水源洗碗、洗菜，恐將病從口入。

旱象嚴峻，苗栗縣水庫蓄水量就要見底，除了水庫管理中心自辦清淤工程，第2、3河川局也分別協助明德水庫、鯉魚潭水庫清淤，最近有民眾發現國軍及大型機具已進駐明德、鯉魚潭2大水庫，展開清淤整備工作，3單位合力，明德水庫預計要清出33萬噸淤泥，鯉魚潭水庫24萬噸淤泥，增加水庫蓄水量。

但在苗北地區的竹南、頭份民眾，近來卻受限水政策影響，擔心未來搶無自來水，開始尋找民井和地下水源，頭份市衛生所主任徐春仕表示，中央宣布分區供水政策後，可明顯感受市民擔心無水可用的心情，但站在醫療人員角度，最擔心的是民生用水出問題後，公共衛生也將面臨挑戰。

徐春仕表示，民眾急尋水源，若找到的地下水井是處於家庭用水、工業用水後段，民眾根本不知道水質重金屬和生菌數含量，就算不拿來飲用，用於洗滌蔬果、碗盤和烹飪器具、砧板，同樣受到汙染，過去苗栗縣就曾有餐飲業者抽地下水洗菜、洗碗盤，最後導致客人食物中毒的案例。

徐春仕對缺水後的食安危機憂心忡忡，他認為現今政府實施抗旱整備，也應納入衛政體系，尤其針對竹南、頭份地區盤點民井，把水質都先檢驗一遍，並公布哪口井受汙染不能用，配套措施先做好，否則眼看水庫沒有進帳，未來缺水、限水情形只會更嚴峻。

(中時 )